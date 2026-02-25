Après une parenthèse de douze ans au cours de laquelle il a parfait son expertise en gestion et en financement technologique, Pierre-Olivier Bernard effectue un « grand retour à la maison ». Ayant occupé le poste de directeur général de la SIB de 2012 à 2014, il revient aujourd'hui pour épauler la présidence dans un rôle élargi et transversal.

Fort de son expérience à la Banque de développement du Canada (BDC), où il a notamment dirigé une équipe provinciale de financement et piloté des projets majeurs de transformation numérique, M. Bernard aura pour mandat de superviser l'ensemble des opérations de l'entreprise. De la gestion immobilière aux ressources humaines, en passant par le marketing et la comptabilité, il apportera une rigueur et une vision cruciales pour structurer la prochaine phase d'expansion de la SIB.

« Retrouver Pierre-Olivier comme bras droit opérationnel est un atout indéniable pour notre organisation. Son parcours à la BDC lui a permis d'acquérir une expertise unique en optimisation des processus et en stratégies de croissance, des compétences qui nous permettront de consolider notre position de leader dans l'industrie », souligne François Bélanger, président de la Société immobilière Bélanger.

Sébastien Dion : 5 ans d'excellence et de développement soutenu

Parallèlement, la direction tient à saluer l'engagement soutenu de Sébastien Dion , qui célèbre son cinquième anniversaire au sein de l'équipe. Depuis son arrivée en 2021, Sébastien s'est imposé comme un pilier de l'organisation, jouant un rôle déterminant dans l'expansion et la consolidation du parc immobilier de l'entreprise.

Aujourd'hui Vice-président Développement et Acquisitions, Sébastien se distingue par son esprit d'analyse pointu et sa capacité à bâtir des relations durables avec les collaborateurs et partenaires du milieu. Au cours de ces cinq années, il a non seulement supervisé avec brio les processus de prospection et de négociation, mais il a également assuré la saine intégration des nouveaux actifs, veillant rigoureusement à leur performance financière et à leur optimisation énergétique.

« Depuis cinq ans, Sébastien incarne la passion de l'immobilier et la vision stratégique qui sont chères à SIB. Sa contribution dépasse la simple acquisition d'immeubles; il veille à ce que chaque projet respecte et surpasse les meilleures pratiques du secteur. Célébrer ses cinq ans, c'est souligner la qualité constante de son travail et son rôle clé dans notre réussite actuelle », ajoute M. Bélanger.

Ces deux annonces confirment la volonté de la Société immobilière Bélanger de s'appuyer sur une équipe de direction stable, expérimentée et engagée pour propulser son plan de croissance, tout en maintenant les standards de qualité et d'accessibilité qui font sa renommée.

À propos de Société immobilière Bélanger

Fondée en 2008, la Société immobilière Bélanger gère un important portefeuille de logements locatifs à Québec et Lévis, avec une expertise reconnue dans l'acquisition, la gestion et la valorisation d'immeubles multirésidentiels. Elle se distingue par son engagement envers l'habitation durable, abordable et accessible, offrant des logements d'entrée et de milieu de gamme adaptés à l'ensemble de la population. Son approche responsable en matière de développement immobilier en fait un leader du secteur locatif au Québec.

SOURCE Société immobilière Bélanger

Pierre-Olivier Bernard, [email protected]