QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Près d'un an après le lancement du plus vaste projet de modernisation énergétique de son histoire en avril 2025, la Société immobilière Bélanger annonce avoir complété à 100 % son programme de 5 M$. Ce chantier visait à améliorer la performance énergétique de 49 immeubles résidentiels à Québec et Lévis, touchant ainsi directement le quotidien des résidents de plus de 1 340 logements.

En mars 2026, Société immobilière Bélanger a complété 100% de son projet de 5 M$ ayant comme objectif l'amélioration de la performance énergétique de 49 immeubles et 1300 logements. Un chantier soutenu par la SCHL, qui marque un virage vers un immobilier plus durable, plus vert et plus confortable pour les locataires. Speed Speed Vue aérienne du 135 Grande Allée Ouest, propriété de société Société immobilière Bélanger. (Groupe CNW/Société immobilière Bélanger) Vue aérienne des maisons en rangée SKALA, propriété de société Société immobilière Bélanger. (Groupe CNW/Société immobilière Bélanger)

Avec la totalité de l'enveloppe de 5 M$ désormais investie, les résultats sont tangibles : l'ensemble des 49 immeubles a été transformé, positionnant l'entreprise comme un acteur fermement engagé dans la transition énergétique du secteur locatif.

Un parc locatif modernisé, un environnement mieux protégé

Ce vaste chantier reposait sur des recommandations techniques visant à réduire de 40 % les émissions de CO₂ et la consommation énergétique des bâtiments concernés.

Au terme de ce projet, les équipes de la Société immobilière Bélanger ont :

installé plus de 500 thermopompes haute efficacité énergétique;

modernisé 13 systèmes centraux de chauffage et d'eau chaude;

réduit le débit d'eau de plus de 2500 appareils de plomberie;

remplacé l'éclairage de plus de 1300 unités par des dispositifs DEL;

amélioré l'étanchéité et l'isolation de près de 500 unités.

Ces efforts de décarbonation s'inscrivent dans une vision ESG globale. En plus de ces travaux de modernisation, l'entreprise est déjà associée à de multiples initiatives vertes en collaborant avec des partenaires d'ici :

Plantation d'arbres avec Arbre-Évolution pour compenser notre empreinte écologique .

Installation de ruches urbaines abritant 60 000 abeilles en partenariat avec Miel & Co .

Ajout de stationnements dédiés Communauto et de bornes de recharge pour véhicules électriques pour encourager la mobilité durable .

Ces interventions ont été réalisées dans des immeubles majoritairement construits il y a plus de 50 ans, situés principalement à Québec et à Lévis, notamment sur les rues Norvège, Langevin, Petitclerc, Neilson, Costebelle, Épinettes et Hypolite-Bernier. Les travaux se sont officiellement conclus à la fin du mois de février avec la finalisation de deux immeubles sur la rue Saint-Jean à Québec.

Des gains tangibles pour les locataires : Bâtir de véritables milieux de vie

L'objectif de ce projet était aussi social que environnemental : améliorer concrètement la qualité de vie des locataires. Les constats sont déjà prometteurs : réduction de la consommation électrique, confort accru en été comme en hiver, et meilleure circulation de l'air. Pour la Société immobilière Bélanger, l'objectif n'est pas d'offrir de simples immeubles, mais de bâtir des milieux de vie inclusifs et accessibles .

Un chantier complexe mené sans relocalisation

L'un des défis majeurs du projet résidait dans sa mise en œuvre en milieux habités. Grâce à une planification rigoureuse et une coordination étroite avec les gestionnaires d'immeubles, la totalité des travaux a été effectuée sans nécessiter de relocalisation temporaire des locataires, minimisant ainsi les perturbations.

« Bien que ce projet était ambitieux, la mobilisation de nos équipes, la collaboration de nos locataires et l'appui de nos précieux collaborateurs nous permettent en date d'aujourd'hui d'offrir 1340 appartements plus verts et performants énergétiquement. C'est encourageant pour la suite ! », souligne Sébastien Dion, vice-président, Développement et acquisitions à la Société immobilière Bélanger.

« Nous ne sommes pas un fonds d'investissement étranger; nous sommes des propriétaires-gestionnaires locaux, profondément impliqués dans notre communauté . Poursuivre la décarbonation de notre parc immobilier, c'est investir directement dans l'avenir de notre ville et dans le bien-être de nos locataires », ajoute François Bélanger, Président et fondateur .

Réussite opérationnelle, ambition environnementale

Le respect des échéances sur ce dernier chantier permet à l'entreprise d'envisager de poursuivre son ambition d'améliorer la performance énergétique de l'ensemble de son parc immobilier, comptant maintenant plus de 3 860 appartements répartis dans 69 immeubles.

À propos de la Société immobilière Bélanger

Fondée en 2008 , la Société immobilière Bélanger gère un important portefeuille de logements locatifs à Québec et Lévis, avec une expertise reconnue dans l'acquisition, la gestion et la valorisation d'immeubles multirésidentiels. Elle se distingue par son engagement envers l'habitation durable, abordable et accessible, offrant des logements d'entrée et de milieu de gamme adaptés à l'ensemble de la population. Son approche responsable en matière de développement immobilier en fait un leader du secteur locatif au Québec.

SOURCE Société immobilière Bélanger

Opportunités de partenariat, d'acquisition et de vente : Sébastien Dion, Vice-président, Développement et acquisitions, [email protected], 418-809-3453, Opportunités de location : www.sibelanger.com