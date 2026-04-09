L'entreprise consolide son approche holistique de la santé au travail et reconduit ses partenariats stratégiques avec des fleurons québécois tels que Latulippe, le Strøm Spa Nordique et Nautilus Plus.

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Alors que le bien-être au travail demeure un enjeu de société incontournable, la Société immobilière Bélanger (SIB) prouve une fois de plus que sa vision de l'immobilier passe d'abord par l'humain. Le gestionnaire de plus de 3 860 appartements annonce aujourd'hui le renouvellement de son programme d'avantages sociaux et la reconduction de ses partenariats de longue date avec des entreprises d'ici, réaffirmant ainsi sa volonté d'offrir un environnement de travail d'exception à ses équipes.

La philosophie des « milieux de vie » appliquée à l'interne

Les espaces de travail ouverts de nos bureaux, reflétant notre culture collaborative. (Groupe CNW/Société immobilière Bélanger)

Reconnue pour transformer de simples immeubles en véritables milieux de vie pour ses locataires, la SIB s'assure d'appliquer cette même rigueur à son propre environnement de travail. L'équipe évolue au quotidien dans un écosystème hybride comprenant des stations ergonomiques adaptables, des espaces collaboratifs ouverts favorisant la synergie, ainsi que des aires fermées pour le travail de concentration. L'accès à un équipement technologique récent s'accompagne d'attentions quotidiennes chaleureuses, incluant un bar à café à volonté et des collations santé, maintenant ainsi une atmosphère rassembleuse et bienveillante.

Flexibilité et qualité : le partenariat avec Latulippe

Afin de soutenir adéquatement ses employés, tant dans leurs fonctions que dans leurs loisirs, la SIB a renouvelé sa précieuse entente avec l'institution québécoise Latulippe. D'une part, l'employeur offre des allocations avantageuses à ses équipes de maintenance et d'entretien pour se procurer des équipements de travail spécialisés et sécuritaires (bottes, gants, vêtements adaptés). D'autre part, cette entente offre une grande flexibilité en accordant à l'ensemble des employés des rabais corporatifs pour leurs achats personnels. Ainsi, l'entreprise encourage activement son équipe à profiter du plein air et à s'équiper adéquatement pour leurs activités familiales ou individuelles.

Valoriser la santé physique au quotidien

Consciente qu'un mode de vie actif est un pilier fondamental de l'énergie et de la prévention, la SIB fait de la santé physique une priorité. Le renouvellement de l'entente avec Nautilus Plus garantit à tous les membres du personnel un accès facilité et des tarifs privilégiés à des installations sportives de premier plan. L'entreprise souhaite ainsi éliminer les barrières à l'entraînement et encourager ses employés à bouger, sachant qu'une bonne santé physique est le premier rempart contre les défis du quotidien.

L'importance cruciale de la santé psychologique et de la déconnexion

Au-delà de la forme physique, le rythme effréné du marché de l'immobilier exige des moments de répit. C'est pourquoi la SIB a tenu à reconduire son partenariat avec le Strøm Spa Nordique. Ce volet du programme vise spécifiquement à valoriser la santé mentale de l'équipe. En offrant des accès privilégiés à des espaces de détente, l'entreprise réitère l'importance de prendre soin de soi, de déconnecter complètement et de s'accorder le temps nécessaire pour relaxer et recharger ses batteries.

« Prendre soin de nos locataires et maintenir notre taux d'occupation record de 99 % n'est possible que si notre équipe est heureuse, équilibrée et valorisée. En renouvelant ces partenariats ciblés avec des fleurons de notre région, nous touchons à toutes les sphères du bien-être : le confort au travail, la santé physique et la vitalité psychologique », explique François Bélanger, Président et fondateur de la SIB.

Cette annonce s'inscrit dans la continuité des actions sociales de la Société immobilière Bélanger, qui se démarquait récemment par ses données probantes en matière de leadership féminin et ses initiatives pour la dignité au travail.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BÉLANGER Fondée en 2008, la Société immobilière Bélanger gère un important portefeuille de logements locatifs à Québec et Lévis. Elle se distingue par son approche de propriétaire-gestionnaire local, privilégiant l'habitation durable, l'accessibilité et une implication communautaire exemplaire.

SOURCE Société immobilière Bélanger

Heidy Bérubé, [email protected]