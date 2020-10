MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Genpact Canada Service Company, la division canadienne de Genpact, est fière de confirmer son intention de renforcer sa présence au pays, de créer un centre de données à Montréal et de rehausser le secteur technologique du Québec dans le domaine des nouvelles technologies numériques.

L'annonce témoigne de l'émergence de la région en tant que puissance technologique où l'on retrouve une main-d'œuvre et des talents hautement qualifiés. Dans le cadre de cette initiative, Genpact prévoit embaucher et former de nouveaux travailleurs dans un large éventail de technologies ciblant initialement le secteur des banques et des marchés financiers, avant de s'étendre à d'autres industries.

« En annonçant l'ouverture de son bureau montréalais, Genpact confirme que notre filière de talents en technologie demeure l'un de nos principaux attraits, souligne Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International. Nous sommes fiers d'avoir contribué à la création de nombreux emplois spécialisés et bien rémunérés. Au Québec comme à l'international, nos équipes continueront de faire valoir tous les avantages d'investir ici et, par le fait même, de consolider l'un des secteurs clés de notre relance économique. »

L'investissement intervient à un moment crucial pour les entreprises canadiennes, alors que la pandémie de COVID-19 force les entreprises à se transformer sur le plan numérique. Cela signifie qu'elles doivent responsabiliser les travailleurs à distance, mobiliser les clients de nouvelles façons, anticiper les nouvelles menaces de sécurité et réinventer les chaînes d'approvisionnement. La requalification des employés est au cœur de cette transformation.

« L'attrait des entreprises innovantes pour Montréal ne s'essouffle pas », a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal. « Les investisseurs l'ont compris : la région puise sa force auprès d'un bassin de talents incroyable! C'est à Montréal que l'on retrouve la plus forte concentration d'emplois dans le domaine de la haute technologie au Canada, un secteur qui demeure vigoureux et qui jouera un rôle clé dans la croissance de notre économie. »

« Avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe Montréal, la métropole vivait une période de croissance économique record qui reposait notamment sur l'attrait qu'elle exerce, les compétences de la main-d'œuvre locale et ses nombreux carrefours orientés vers l'avenir. L'arrivée de Genpact confirme que cette crise sanitaire n'a nullement atténué l'enthousiasme des principaux acteurs à l'endroit de Montréal. Genpact contribuera directement à la relance de notre économie et se joindra à d'autres figures dominantes des technologies de l'information qui ont également choisi d'établir un centre à Montréal. Je tiens à remercier les équipes d'Investissement Québec et de Montréal International de leur excellent travail », de souligner Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« La société Genpact est fière de contribuer à la réputation du Québec en tant que chef de file technologique qui accueille plusieurs des entreprises les plus innovantes et les plus avant-gardistes du monde », a déclaré Darren Saumur, directeur des opérations mondiales de Genpact, et qui réside au Canada. « Nous avons été impressionnés par le talent technologique qu'offre le Québec - en particulier par les professionnels bilingues qui aideront nos clients nationaux et internationaux à continuer de se transformer numériquement. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises, les employés et la société. De plus, nous tenons à remercier Investissement Québec de nous avoir aidés à sélectionner le Québec comme destination et à gérer le processus. »

À propos de Genpact

Genpact (NYSE : G) est une société mondiale de services professionnels qui fait de la transformation des entreprises une réalité. Nous suscitons l'innovation numérique et les opérations intelligentes axées sur le numérique pour nos clients, en nous appuyant sur notre expérience dans la gestion de milliers de processus, principalement pour des sociétés du Fortune Global 500. Nous pensons en termes conceptuels, nous rêvons en numérique et nous résolvons les problèmes en faisant appel aux données et aux analyses. Alliant notre expertise dans les opérations de bout en bout à notre plate-forme basée sur l'IA, Genpact Cora, notre effectif de plus de 90 000 personnes s'attarde aux détails. De New York à New Delhi et dans plus de 30 autres pays, nous relions chaque point, nous repensons chaque processus et nous réinventons les façons de travailler des entreprises. Nous savons que le fait de repenser chaque étape, du début à la fin de celle-ci, engendre de meilleurs résultats commerciaux. Quelle que soit la nature de votre besoin, nous serons là avec vous - pour accélérer la transformation numérique afin de créer des résultats audacieux et durables - car nous sommes des maîtres dans l'art de la transformation. Apprenez à nous connaître sur Genpact.com de même que sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook.

À propos d'Investissement Québec

La mission d'Investissement Québec est de jouer un rôle actif dans le développement économique du Québec en stimulant l'innovation des entreprises, l'entrepreneuriat et les acquisitions d'entreprises, ainsi que la croissance des investissements et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives de la province, la Société soutient la création et la croissance d'entreprises de toutes tailles avec des investissements et des solutions financières personnalisées. Elle assiste également les entreprises en leur offrant des services de consultation et d'autres mesures de soutien, dont l'assistance technologique offerte par Investissement Québec - CRIQ. De plus, par l'entremise d'Investissement Québec International, la Société prospecte également des talents et des investissements étrangers et accompagne les entreprises dans leurs activités d'exportation.

Pour recevoir les communiqués d'Investissement Québec en temps réel, inscrivez-vous au fil RSS suivant :

http://feeds.feedburner.com/IQcommuniques

À propos de Montréal International

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

SOURCE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Renseignements: CONTACTS MÉDIAS : Danielle D'Angelo, Relations médias - Amériques, Genpact, +1 914-336-7951, [email protected]; Céline Clément, Responsable du marketing et des communications, Montréal International, [email protected]; Catherine Salvail, Conseillère, Médias et Affaires gouvernementales, Investissement Québec, 514 876-9600, [email protected]