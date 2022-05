MUSKODAY FIRST NATION, PRINCE ALBERT, TERRITOIRE DU TRAITÉ 6, SK, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les programmes communautaires axés sur le mieux-être sont essentiels pour renforcer la résilience et favoriser des résultats positifs en matière de santé, en particulier chez les jeunes. Le conseil d'administration et le personnel du White Buffalo Treatment Centre, en partenariat avec Services aux Autochtones Canada, sont heureux d'annoncer l'ouverture officielle de son installation permanente située dans la Muskoday First Nation, en Saskatchewan.

Le centre de traitement est conçu pour répondre aux besoins des jeunes femmes autochtones de 12 à 17 ans qui ont des problèmes de consommation de drogues, d'alcool ou de substances inhalées.

Le centre de traitement comprend des aires communes, des salles de thérapie, un gymnase et une salle d'exercice, une cuisine et une salle à manger, une cour et des chambres à coucher supplémentaires pour l'expansion future du programme.

Le White Buffalo Treatment Centre offre un traitement fondé sur un modèle holistique axé sur la culture et qui comprend quatre piliers: spirituel, émotionnel, physique et mental. Au cours de leur traitement, les jeunes participent à de nombreuses séances individuelles de traitement de cas et de counseling de groupe, d'éducation formelle, de thérapie équine, d'enseignements et de cérémonies culturels, ainsi qu'à des activités de relaxation, de loisirs et d'aptitudes à la vie quotidienne.

Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité de favoriser la force et la résilience des personnes, des familles et des communautés autochtones. Le soutien des approches communautaires de lutte contre la toxicomanie par la prévention, le traitement et la réduction des méfaits est essentiel à la santé mentale et physique et à la sécurité des jeunes Autochtones.

« Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes d'avoir travaillé à ce projet et de nous avoir aidés à construire une installation permanente pour accueillir notre programme de traitement dans la Muskoday First Nation.

Notre mission est de donner aux jeunes et aux familles autochtones les moyens d'agir grâce à des traitements holistiques fondés sur la culture et à des services d'approche communautaire.

Cette installation nous appuie dans notre mission, améliore l'expérience de traitement des clients et nous donne l'occasion d'accroître la capacité des clients à l'avenir. »

Erin Gordon

Directrice générale par intérim

White Buffalo Treatment Centre Inc.

[email protected]

« L'installation et le programme du White Buffalo Treatment Centre profiteront aux jeunes femmes et aux filles autochtones de la Saskatchewan qui font un travail difficile de guérison et de rétablissement. Je félicite la chef Bear et le conseil de leur détermination et leur dynamisme à faire de ce projet une réalité pour la communauté. Je sais qu'il donnera un sens, une connexion et de l'espoir aux jeunes de partout au Canada. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Au nom du conseil de la Muskoday First Nation, je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont travaillé avec diligence pour rendre cette journée possible. Le White Buffalo Treatment Centre est une installation dont on a grandement besoin et qui aidera de nombreux jeunes à poursuivre leur vie. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui avec fierté à l'occasion de votre grande ouverture et nous nous réjouissons de votre succès continu. »

Chef Ava Bear

Muskoday First Nation

Faits en bref

Le White Buffalo Treatment Centre est l'une des dix installations situées dans tout le Canada et financées par le Programme national de lutte contre l'abus de solvants chez les jeunes (PNLASJ) de Services aux Autochtones Canada. Il a pour mandat de fournir des services offerts en établissement et de proximité aux jeunes femmes qui éprouvent des difficultés liées à l'abus de substances inhalées, de drogues et d'alcool, et qui ont des besoins connexes en matière de santé mentale.





et financées par le Programme national de lutte contre l'abus de solvants chez les jeunes (PNLASJ) de Services aux Autochtones Canada. Il a pour mandat de fournir des services offerts en établissement et de proximité aux jeunes femmes qui éprouvent des difficultés liées à l'abus de substances inhalées, de drogues et d'alcool, et qui ont des besoins connexes en matière de santé mentale. Établi en 1996, le White Buffalo Treatment Centre habilite les jeunes et les familles autochtones au moyen de traitements holistiques fondés sur la culture et de services d'approche communautaire. Depuis 1999, l'organisme est accrédité par le Conseil d'accréditation canadien (CAC) et est constitué en société à l'échelle provinciale et géré par un conseil d'administration.





La Muskoday First Nation est située à 15 minutes au sud-est de Prince Albert , en Saskatchewan . En 2019, elle comptait une population inscrite de 1 942 personnes, dont environ 624 membres de la Première Nation vivaient dans la réserve.

