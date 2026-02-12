QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le vote dans la circonscription de Chicoutimi commencera au cours des prochains jours. Les électrices et les électeurs pourront voter par anticipation le dimanche 15 février et le lundi 16 février entre 9 h 30 et 20 h.

Tous les renseignements pour voter par anticipation se trouvent sur l'avis d'inscription qu'ils ont reçu par la poste ainsi que sur le site Web d'Élections Québec. Toutefois, quelque 10 000 électrices et électeurs ont reçu un avis de modification de leur lieu de vote par anticipation; cet avis prend la forme d'une carte de couleur blanche. Ces électeurs, dont le lieu de vote par anticipation était initialement situé au parc de la Rivière-du-Moulin, doivent plutôt se rendre au lieu suivant :

Hôtel La Saguenéenne

Salle Chicoutimi 2

250, rue des Saguenéens

Saguenay (Québec) G7H 3A4

Leur lieu de vote par anticipation a dû être modifié après l'envoi de l'avis d'inscription en raison d'un conflit horaire.

Le vote se tiendra également bientôt dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), dans les résidences privées pour aînés, dans les hôpitaux, dans les centres de réadaptation, dans les maisons de soins palliatifs, dans les ressources en dépendance de même qu'au domicile des électrices et des électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé.

Lors d'élections partielles, il n'y a pas de vote dans les établissements d'enseignement.

Preuve d'identité requise

Pour voter, les électrices et les électeurs doivent présenter une pièce d'identité. La carte d'assurance maladie, le permis de conduire et le passeport canadien font partie des pièces d'identité acceptées.

L'avis d'inscription que les électeurs ont reçu par la poste ne constitue pas une pièce d'identité. Ils peuvent toutefois l'apporter au bureau de vote pour que le personnel électoral les dirige plus rapidement vers le bon endroit.

Accessibilité du vote

Les trois lieux de vote par anticipation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le jour de l'élection, le 23 février, 16 des 17 lieux de vote répondent à tous les critères d'accessibilité. Les électrices et les électeurs peuvent vérifier les critères de leur lieu de vote sur le site Web d'Élections Québec. Au besoin, ils peuvent communiquer avec le bureau du directeur du scrutin afin de connaître les différentes options auxquelles ils ont accès.

Une trousse d'accessibilité sera disponible dans chaque lieu de vote. Le personnel du bureau de vote peut aussi fournir de l'assistance en cas de besoin. Par ailleurs, une version simplifiée du guide informatif (PDF) accompagnant l'avis d'inscription reçu par la poste est disponible sur le site Web d'Élections Québec.

Petits bureaux de vote

Dans tous les lieux de vote par anticipation, les 15 et 16 février, ainsi que le jour de l'élection, les enfants pourront voter au petit bureau de vote conçu spécialement pour eux. Ils vivront une expérience ludique et concrète de démocratie en répondant à la question « Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? » Quatre choix de réponse leur seront proposés :

a) Aider les autres

b) Te faire respecter

c) Exprimer tes idées

d) Être différent

Le petit bureau de vote vise à susciter la discussion en famille et à stimuler l'intérêt pour le vote et pour la démocratie. Les résultats des petits bureaux de vote seront dévoilés sur le site Web d'Élections Québec quelques jours après l'élection.

