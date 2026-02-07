QUÉBEC, le 7 févr. 2026 /CNW/ - Élections Québec a autorisé sept candidatures pour l'élection partielle en cours dans la circonscription de Chicoutimi. La période pour soumettre une déclaration de candidature prenait fin aujourd'hui à 14 h.

La liste des candidates et candidats se trouve sur le site Web d'Élections Québec.

Lors des élections générales d'octobre 2022, il y avait cinq candidatures sur le bulletin de vote de cette circonscription.

Préparer son vote

Élections Québec invite les quelque 45 700 électrices et électeurs de la circonscription à s'informer pour faire un choix éclairé. En plus du jour de l'élection, le lundi 23 février prochain, ils pourront voter par anticipation le dimanche 15 février et le lundi 16 février. Ils peuvent avoir accès à d'autres options pour voter en fonction de leur situation.

