VALCOURT, QC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Can-Am, marque emblématique de BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO), est fière d'annoncer que son modèle Can-Am Canyon Redrock a été nommé « Motorcycle of the Year » 2025 par le magazine américain Rider . L'annonce a été faite dans le cadre du Big East Powersports Show à Syracuse, New York, marquant ainsi la première fois qu'un véhicule à 3 roues remporte ce prestigieux prix remis par une publication moto d'envergure. Cette reconnaissance souligne l'engagement constant de Can-Am à repousser les limites de l'innovation, à offrir un design d'exception et à redéfinir l'expérience de conduite sur route.

Le véhicule à 3 roues Can-Am, le Canyon Redrock, est nommé « Motorcycle of the Year » par le magazine Rider. Photo par Align Media. (Groupe CNW/BRP inc.)

« Depuis près de vingt ans, la marque Can-Am de BRP fait tomber les barrières et attire toujours plus de conducteurs sur route, et nous saluons ses efforts. Elle a su emprunter une approche non conventionnelle qui a créé un segment unique de passionnés fidèles de véhicules à 3 roues. Et avec ses nouvelles motos électriques Pulse et Origin, Can-Am continue de tracer sa propre voie. Une telle créativité, une telle détermination et une telle vision méritent d'être célébrées », a déclaré Greg Drevenstedt, rédacteur en chef du magazine Rider.

« Nous sommes extrêmement heureux et honorés de recevoir le titre de Motorcycle of the Year 2025 de Rider Magazine pour notre tout nouveau Can-Am Canyon Redrock », a affirmé Elsa Vilarinho, directrice du marketing, Can-Am Sur route. « Cette reconnaissance représente un moment historique pour Can-Am et pour l'industrie de la moto, surtout après seulement une année sur le marché pour le Canyon. Notre mission de démocratiser la route se poursuit avec cette gamme, qui apporte un nouveau niveau de polyvalence et d'accessibilité au monde du tourisme d'aventure. »

Dès sa première année de production, le robuste Can-Am Canyon a transformé la conduite sur trois roues. Conçu spécialement pour l'aventure, il se distingue par une garde au sol élevée, un grand débattement de la suspension, des roues tout-terrain, une technologie avancée, des caractéristiques pratiques et une capacité de rangement inégalée. Ensemble, ces éléments offrent un équilibre parfait entre stabilité, plaisir et tranquillité d'esprit, permettant aux conducteurs de tous niveaux d'explorer la route ou les chemins moins fréquentés en toute confiance.

La gamme Can-Am Canyon est offerte en trois ensembles distincts - Standard, XT et Redrock -, chacune conçue pour l'aventure, qu'il s'agisse d'une courte escapade sur des routes inexplorées ou d'une randonnée de plusieurs jours. En plus de 25 accessoires spécifiquement développés pour la plateforme Canyon, les conducteurs peuvent personnaliser leur véhicule avec des éléments comme des pare-chocs avant d'aventure, des phares antibrouillard à DEL, le système de rangement LinQ, des housses de protection, un attelage d'usine ou encore des pare-brise à la fois esthétiques et fonctionnels. Pour en savoir plus sur le Can-Am Canyon et sur l'ensemble de la gamme de véhicules à 3 roues Can-Am, visitez votre concessionnaire Can-Am ou le site www.can-am.brp.com .

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de

pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

