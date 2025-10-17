Motos électriques Can-Am : Gagnantes d'un prix Gold Stevie® aux Stevie Awards for Technology Excellence

Les Stevie Awards for Technology Excellence reconnaissent les réalisations exceptionnelles des organisations qui façonnent l'avenir de la technologie dans leurs industries respectives. Les motos électriques Can-Am Pulse et Can-Am Origin ont été nommées « Nouveau produit de l'année » dans la catégorie Transport pour leur technologie, leur design et leurs capacités innovantes.

Grâce à leur système de refroidissement par liquide, leurs systèmes de freinage Active et Passive ReGen et leur carter de chaîne, les modèles Can-Am Pulse et Can-Am Origin se démarquent sur le marché et offrent aux motocyclistes des sensations de conduite uniques grâce à leur puissance et leur couple, tout en étant sans émissions.

« Nous sommes honorés de voir les motos Can-Am être reconnues pour leur technologie à la fine pointe de l'industrie », déclare André Gilbert, directeur de l'ingénierie, véhicules électriques chez BRP. « Forts de nos 80 ans d'histoire riche en innovations et en excellence dans le domaine des sports motorisés, notre objectif est toujours de redéfinir la conduite et d'éveiller chaque conducteur grâce à une technologie et à des capacités ciblées. »

« Les motos électriques Can-Am de BRP font preuve d'une innovation impressionnante en matière de design, de performance et de durabilité. La batterie refroidie par liquide, la recharge rapide et le freinage ReGen offrent de réels avantages aux motocyclistes », a déclaré l'un des 160 professionnels internationaux ayant participé au jury responsable d'évaluer les candidatures de cette année.

Le prix a été remis à BRP lors du gala des Stevie Awards for Technology Excellence, qui s'est tenu le 16 septembre à l'hôtel Marriott Marquis de New York.

Can-Am Maverick R : lauréat du prix Gold Stevie® aux International Business Stevie Awards

Le concours International Business Stevie Awards 2025 a attiré plus de 3 800 candidatures provenant de 78 pays. Plus de 300 professionnels du monde entier ont examiné et évalué les candidatures en tant que membres de 9 jurys spécialisés.

« L'innovation, la durabilité et la capacité à performer dans diverses conditions du Can-Am Maverick R sont impressionnantes », a déclaré l'un des juges.

Le Can-Am Maverick R a reçu le prix Gold Stevie® en tant que « Nouveau produit » dans la catégorie Transport, qui récompense les réalisations en matière de gestion, de développement, d'ingénierie et de fabrication de produits. Lancé en août 2023, ce véhicule côte à côte (VCC) est une innovation qui révolutionne l'industrie des sports motorisés hors route. Conçu pour les conducteurs les plus exigeants, le Maverick R se démarque par son moteur de 240 ch, par la première transmission à double embrayage à sept vitesses de sa catégorie, et par un système de suspension inégalé.

« L'impressionnant Maverick R incarne l'engagement de BRP à créer une machine qui révolutionne l'industrie en repoussant les limites de la performance et du design », a déclaré Christian St-Onge, directeur de la stratégie mondiale des produits Can-Am hors route. « Toute l'équipe Can-Am est très fière de voir l'innovation derrière le Maverick R être reconnue une fois de plus. »

Le prix a été remis à BRP lors du gala des International Business Stevie Awards, le 10 octobre, à l'hôtel Corinthia de Lisbonne, au Portugal.

*Titres officiels en anglais seulement : Stevie Or, Prix Stevie pour l'excellence technologique, Prix Stevie internationaux en affaires

