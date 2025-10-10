VALCOURT, QC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Ski-Doo, une marque de BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO), est fière d'annoncer que le modèle Ski-Doo 2026 Summit X avec ensemble Expert a été nommé Snowmobile of the Year par le magazine Snow Goer, l'une des publications les plus respectées de l'industrie de la motoneige.

Cette reconnaissance prestigieuse reconnaît le modèle Summit X avec ensemble Expert comme une motoneige qui incarne à la fois l'innovation, la conception avant-gardiste et la performance réelle grâce à ses aptitudes hors-piste et à sa technologie centrée sur le conducteur. Le modèle s'est distingué à travers les principaux piliers d'évaluation de Snow Goer, soit l'innovation, l'expérience de conduite, la performance et l'impact sur le marché.

« Le Summit X avec ensemble Expert est plus stable, tient mieux sa ligne -- même lorsqu'il traverse les sillons d'autres motoneigistes -- et exige moins d'ajustements constants du conducteur, » ont indiqué les éditeurs de Snow Goer dans leur annonce. « C'est une motoneige qui permet des sorties plus faciles et moins fatigantes. Pour les passionnés de montagne, cela signifie surtout la possibilité de repousser encore plus loin leurs limites. »

Conçu pour les motoneigistes de montagne les plus exigeants, le Summit X avec ensemble Expert 2026 repose sur la plateforme REV Gen5 révolutionnaire, jumelée aux moteurs Rotax 850 E-TEC, avec ou sans turbocompresseur, offrant une maniabilité exceptionnelle et une performance inégalée. Il établit de nouvelles normes dans l'industrie avec sa suspension avant et l'écartement de ses skis de 32 pouces, sa géométrie révisée, ainsi que son système de direction Twin Link qui élève l'agilité à un niveau supérieur. Ces caractéristiques fonctionnent ensemble pour faciliter les virages dans la neige profonde, renforcer la sensation de direction, limiter les secousses et permettre aux skis de s'enfoncer davantage dans la neige pour un contre-braquage plus puissant. Ainsi, les conducteurs peuvent rester concentrés sur le terrain.

« Cette reconnaissance de Snow Goer confirme notre engagement à offrir la meilleure expérience de conduite possible, » a déclaré Pascal Vincent, directeur mondial de la stratégie produit, Motoneiges chez BRP. « Le Summit X avec l'ensemble Expert n'est pas qu'une motoneige, c'est un outil qui permet aux passionnés de montagne d'explorer de nouveaux terrains de jeu et d'élever leur conduite à un niveau supérieur. Ce titre de Motoneige de l'année reflète l'innovation et la passion que toute l'équipe Ski-Doo met dans le développement des motoneiges les plus récentes et les plus performantes, ainsi que celle de nos conducteurs qui nous poussent sans cesse à repousser les limites de l'industrie. »

Forte de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine de la montagne, notamment avec le lancement en 1994 du premier modèle Summit spécialement conçu pour la montagne, Ski-Doo continue de façonner l'industrie grâce à des innovations qui améliorent les performances des conducteurs. Pour en apprendre davantage sur les modèles 2026 de Ski-Doo, visitez le site Web.

