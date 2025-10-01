VALCOURT, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu avec succès l'amendement, la prolongation et la renégociation à la baisse du taux d'intérêt d'une partie importante de sa facilité de prêts à terme, diminuant sa dette à long terme de 200 millions de dollars américains, prolongeant l'échéance de 265 millions de dollars américains de dette de 2027 à 2029 et 2031. Parallèlement, la Société a réduit le taux d'intérêt moyen de sa facilité à terme.

« Gérer de manière proactive les échéances de notre dette demeure une stratégie importante pour préserver la solidité de notre bilan. La prolongation des échéances ainsi que le remboursement partiel de notre dette à long terme accroissent notre flexibilité financière pour opérer et investir dans la croissance à long terme de l'entreprise, tout en renforçant notre engagement envers nos pratiques rigoureuses d'allocation du capital », a déclaré Sébastien Martel, chef de la direction financière de BRP.

Dans le cadre de cet amendement, la Société a remboursé par anticipation l'intégralité du prêt à terme B-1 de 465 millions de dollars américains arrivant à échéance en mai 2027, en utilisant sa liquidité disponible et en augmentant effectivement de 88 millions de dollars américains le prêt à terme B-2 arrivant à échéance en décembre 2029, ainsi que de 177 millions de dollars américains le prêt à terme B-3 existant arrivant à échéance en janvier 2031. Parallèlement, la Société a réussi à réviser à la baisse le taux d'intérêt de ses prêts à terme en cours.

À la suite de cette révision, le taux d'intérêt applicable aux tranches B-2 et B-3 a été réduit de 50 points de base, passant d'un taux SOFR à terme plus 2,75 % à un taux SOFR à terme plus 2,25 %. Les autres termes et conditions demeurent essentiellement inchangées, y compris les dates d'échéance du 13 décembre 2029 et du 22 janvier 2031 respectivement. Tous les prêts en cours au sein de la facilité à terme restent exemptés de clauses financières restrictives.

Demande média: Émilie Proulx, Relations avec les médias, [email protected]; Relations avec investisseurs: Philippe Deschênes, Relations investisseurs, Tel.: 450.532.6462, [email protected]