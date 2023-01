Les ventes de VÉ MX-30 s'étendront à tous les détaillants à l'échelle nationale

Le VÉ Mazda MX-30 2023 proposera une peinture d'extérieur sable de zircon et une nouvelle option de similicuir noir pour l'intérieur

Le MX-30 2023 sera en vente en février à partir d'un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF)1 de 42 650 $.

RICHMOND HILL, ON, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. a annoncé aujourd'hui que le VÉ Mazda MX-30 2023 sera livré dans tous les magasins de détail canadiens ce printemps. Le VÉ MX-30 incarne les valeurs fondamentales de Mazda en matière de dynamique de conduite et de design distinct pour aider les propriétaires à créer un lien émotionnel avec ce multisegment électrique.

Équipé de la technologie e-Skyactiv de Mazda et d'une batterie lithium-ion de 35,5 kWh, le MX-30 ajoute une touche de plaisir aux trajets typiques dans le quartier. Conçu pour répondre aux besoins de la plupart des résidents urbains, le MX-30 est idéal pour les déplacements quotidiens grâce à sa portée de 161 kilomètres avec une charge complète, selon les estimations de Transports Canada. Le MX-30 adopte un style moderne caractéristique de l'esprit de Mazda, tout en offrant des éléments de design uniques comme des portes à ouverture inversée et une console centrale flottante pour exprimer la convivialité du véhicule. L'utilisation de liège à l'intérieur ajoute de la chaleur et rend hommage à l'histoire de Mazda, ancien fabricant de produits en liège.

MAZDA MX-30 GS

Les conducteurs et les occupants apprécieront les nombreuses caractéristiques standard du Mazda MX-30 GS 2023 ainsi que la tranquillité d'esprit que leur procurera ce véhicule électrique multisegment. Le grand écran central de 8,8 pouces comprend le tout dernier système Mazda ConnectMC avec Apple CarPlayMC et Android AutoMC. Un essai gratuit de la radio satellite SiriusXMC est aussi offert pendant trois mois. Tous les modèles MX-30 offrent de nombreuses fonctions de sécurité i-Activsense, notamment le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec la fonction arrêt/départ, la surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale à l'arrière, le système intelligent avancé d'aide au freinage en ville avant, la détection des piétons (détection avant), le système intelligent d'aide au freinage avant, l'avertissement de sortie de voie, le système d'aide au maintien de voie, l'alerte à l'attention du conducteur et le système de commande des feux de route. Chaque modèle MX-30 comprend les services connectés Mazda gratuits pour une durée de deux ans, aidant le propriétaire à surveiller et à contrôler l'état du véhicule à distance en se connectant à l'application MyMazda, dotée de fonctions telles que le contrôle climatique à distance, le verrouillage/déverrouillage des portes à distance et l'envoi d'indications au système de navigation Mazda.

Les conducteurs et les occupants apprécieront l'équipement de série qui comprend notamment les sièges avant chauffants, les sièges en similicuir noir rehaussés d'un tissu gris pâle, le volant et le pommeau de levier de vitesse gainés de cuir, le volant chauffant et les rétroviseurs de porte chauffants avec clignotants. De plus, le tableau de bord numérique de 7 pouces, le siège de conducteur à huit réglages, le siège de passager à quatre réglages, la caméra de recul avec des capteurs de stationnement arrière, les roues en alliage d'aluminium au fini argent de 18 pouces, les phares à DEL, les feux de position diurnes à DEL, les feux arrière à DEL et le système de télédéverrouillage intelligent de Mazda font partie des nombreuses caractéristiques de série. Pour la peinture extérieure monochrome, le MX-30 GS est offert en blanc arctique, en noir de jais mica, en gris mécanique métallisé et en gris polymétal métallisé.

MAZDA MX-30 GT

Le Mazda MX-30 GT 2023 améliore l'expérience à l'intérieur du véhicule grâce au système audio haut de gamme Bose à 12 haut-parleurs, à l'écran de 360° avec capteurs de stationnement avant, au rétroviseur à atténuation automatique avec système de commande sans fil HomeLinkMD, au toit ouvrant électrique, au siège du conducteur à 10 réglages électriques avec soutien lombaire à réglage électrique, au siège du conducteur à mémoire de position et à une prise électrique conventionnelle pour brancher ou charger des appareils de façon pratique. À l'extérieur du véhicule, les caractéristiques supplémentaires comprennent un dégivreur d'essuie-glace avant, un système d'éclairage avant adaptatif, des phares à mise à niveau automatique, des rétroviseurs avec fonction d'inclinaison vers le bas, des rétroviseurs liés à la fonction de mémoire de position du siège, un rétroviseur à gradation automatique sur le côté du conducteur et des feux arrière avec un éclairage distinctif.

Les caractéristiques de sécurité supplémentaires i-Activsense de cet ensemble comprennent le système intelligent d'aide au freinage en marche arrière avec alerte de circulation transversale arrière, la détection des piétons (détection arrière), l'aide à la conduite dans les embouteillages, le système d'urgence de suivi de voie avec assistance au maintien dans la voie et le système d'urgence de suivi de voie avec système de surveillance des angles morts. Cette caractéristique améliore la surveillance des angles morts en fournissant une aide à la direction pour garder le véhicule dans sa propre voie si le conducteur tente de changer de voie pendant qu'un autre véhicule est détecté dans l'angle mort. Lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure à 10 km/h (6 mi/h), le système d'alerte de trafic transversal à l'avant émet une alerte sonore et une alerte visuelle sur le tableau de bord pour aider à avertir le conducteur lorsque les capteurs avant détectent des véhicules qui s'approchent du côté avant gauche ou droit du véhicule à une vitesse supérieure à 5 km/h (3 mi/h)2.

Les roues en alliage d'aluminium de 18 pouces ont un fini argenté brillant. Les sièges en similicuir noir rehaussés de tissu gris foncé sont offerts de série, tandis que deux autres couleurs sont offertes en option, soit blanc pur avec tissu gris pâle ou brun vintage avec tissu gris foncé. Tous les tissus comprennent 20 % de fils recyclés. Le MX-30 GT est offert en quatre couleurs monochromes : blanc arctique, mica noir de jais, gris mécanique métallisé et gris polymétal métallisé. Ces options de peinture haut de gamme polychrome sont aussi offertes : céramique métallisée, rouge cristal vibrant métallisé et sable de zircon métallisé, chacune avec le toit peint en noir brillant.

PDSF3 DU MX-30 EV 2023 :

MX-30 GS 42 650 $ MX-30 GT 47 650 $

Options de couleur de haute qualité :

Gris polymétal métallisé monochrome 250 $ Gris mécanique métallisé monochrome 350 $ Sable de zircon métallisé polychrome 500 $ Rouge cristal vibrant métallisé polychrome 700 $ Céramique métallisée polychrome 700 $ Intérieur blanc pur/gris pâle 200 $ Intérieur brun vintage/gris foncé 200 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez les canaux de médias sociaux de Mazda Canada sur Twitter et Instagram à @MazdaCanada et Facebook à Facebook.com/MazdaCanada.

____________________________________ 1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 995 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel. 2 Le système d'alerte de trafic transversal à l'avant vous met en garde contre le danger que représentent les véhicules qui s'approchent de l'un ou l'autre des côtés avant lorsque vous repartez après avoir fait un arrêt. Il ne remplace pas la conduite sécuritaire et attentive. La portée et la détection du système sont limitées. Veuillez consulter le Manuel du propriétaire pour plus de renseignements. 3 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 995 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

