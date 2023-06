Le ministre MacAulay rend visite à un bénéficiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille de l'Île-du-Prince-Édouard

STRATFORD, PE, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le Trilogy Wellness Centre (annoncé précédemment comme Beacon House) de Stratford (Î.-P.-É.) recevra 500 000 $ pour offrir des services de santé mentale sans rendez-vous en personne en cas d'urgence aux vétérans et à leur famille à l'Île-du-Prince-Édouard. Le centre servira également de centre de proximité pour les programmes de soutien à la transition, d'éducation et d'aiguillage.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et Sean Casey, député de Charlottetown, ont annoncé aujourd'hui le financement du projet dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBEVF).

Le Trilogy Wellness Centre a pour but d'offrir un endroit sûr, fiable et utile pour tous les vétérans et leur famille à l'Île-du-Prince-Édouard, leur donnant accès à des services essentiels liés aux soins de santé, à l'éducation et à la navigation dans le système.

Le FBEVF a été lancé par Anciens Combattants Canada (ACC) en 2018. Il offre des subventions et des contributions pour mener des recherches et mettre en œuvre des initiatives et des projets visant à favoriser le bien-être des vétérans et de leur famille. Entre 2018 et 2023, le FBEVF a accordé 42,6 millions de dollars de financement à 77 organismes pour la réalisation de 123 initiatives.

« Le Trilogy Wellness Centre changera la vie des vétérans ici à l'Île. Je suis tellement heureux de pouvoir être ici aujourd'hui pour vous féliciter, vous tous qui travaillez au Centre, et vous remercier en personne d'aider nos vétérans à obtenir une aide urgente en santé mentale, un soutien à la transition et d'autres services lorsqu'ils en ont besoin. Le gouvernement est fier de vous soutenir. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Je suis heureux de voir ce partenariat entre le Trilogy Wellness Centre et le gouvernement du Canada, qui offre aux vétérans un soutien en matière de santé mentale par l'intermédiaire de son centre de liaison. Des projets comme celui-ci peuvent faire une grande différence dans la vie des vétérans et de leur famille. »

Sean Casey, député de Charlottetown

« Tout le monde ici au Centre est ravi de ce soutien d'Anciens Combattants Canada. Certains vétérans ont eu accès à nos services actuels et nous avons constaté l'incidence que cette aide peut avoir sur leur vie. Ce financement nous permet d'étendre nos mesures de soutien aux vétérans en lien avec l'augmentation des services offerts à cette communauté. »

Chris Johnston, Trilogy Wellness Centre

Le 24 mai 2023, le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay , a annoncé que 21 projets ont été approuvés aux fins de financement par le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, pour un total de 6 millions de dollars sur trois ans.

, a annoncé que 21 projets ont été approuvés aux fins de financement par le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, pour un total de 6 millions de dollars sur trois ans. Ces projets aident les vétérans de différentes façons, notamment en ce qui concerne l'itinérance, la formation d'appoint, l'emploi, la santé mentale et la recherche, et soutiennent les vétéranes, les vétérans autochtones, les vétérans 2ELGBTQI+, ainsi que leur famille.

