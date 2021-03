OTTAWA, ON, le 18 mars 2021 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante:

« Le 17 mars 2021, grâce à la collaboration de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations et de l'Assemblée des Premières Nations, le gouvernement du Canada a eu le plaisir de voir le Tribunal canadien des droits de la personne confirmer l'importance d'augmenter le financement des enfants et des familles des Premières Nations vivant dans les réserves et au Yukon et qui ne sont pas servis par les organismes de services à l'enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN). Cette résolution répond à une requête de non-conformité présentée devant le Tribunal en août 2020.

Ces fonds supplémentaires fournis dans le cadre de l'ordonnance permettront à un plus grand nombre de Premières Nations d'avoir accès à un financement équitable pour la prestation de services clés, y compris les activités de prévention. Pour réduire le nombre d'enfants pris en charge, et en fin de compte, garder les enfants et les familles ensemble, il faut que les communautés des Premières Nations aient la capacité de répondre à leurs besoins et à leur situation sur les plans historique, culturel et géographique.

Un plan pour s'assurer que les Premières Nations admissibles aient accès à ce financement aussitôt que possible sera élaboré avec les parties.

Nous avons été clairs: nous devons poursuivre l'important travail avec nos partenaires et les communautés pour réformer le système de services à l'enfance et à la famille et pour aider les communautés et les groupes autochtones à développer leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille. Ce faisant, davantage d'enfants resteront au sein de leur famille et de leur communauté, et grandiront entourés de la force de leur culture pour réaliser leur plein potentiel.

Cette résolution constitue un pas en avant pour respecter nos engagements envers les communautés et les enfants et nous nous engageons à nous appuyer sur cette collaboration positive tout en poursuivant la mise en œuvre d'une réforme à plus long terme. »

