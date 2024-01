CHARLOTTETOWN, PE, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Les sites historiques nationaux reflètent le patrimoine riche et varié du Canada et offrent aux Canadiens et aux Canadiennes l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. Le réseau des lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et partage les histoires de qui nous sommes, y compris les histoires, les cultures et les contributions des autochtones.

Le tout premier plan directeur créé spécifiquement pour le site patrimonial Green Gables a récemment été élaboré et arrive juste à temps pour célébrer un jalon important de l'histoire du lieu. L'année 2024 marquera le 150e anniversaire de Lucy Maud Montgomery. Auparavant, ce site patrimonial était inclus dans le plan directeur du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Révisés tous les dix ans, les plans directeurs sont exigés par la Loi sur l'Agence Parcs Canada et orientent la gestion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Les cibles du plan directeur du site patrimonial Green Gables sont décrites dans ses trois stratégies clés, qui aideront à orienter la vision de l'expérience du visiteur du lieu, la gestion des ressources naturelles et culturelles ainsi que la collaboration continue avec des partenaires, des intervenants et des Premières Nations. Les stratégies clés inclues :

Stratégie clé no 1 : L'étendue de la fréquentation

Stratégie clé no 2 : L'agréable douleur de la nature

Stratégie clé no 3 : La collaboration avec des âmes sœurs

Le plan directeur du site patrimonial Green Gables a été élaboré à partir des commentaires de partenaires mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard, de la communauté autochtone, de groupes d'intervenants, de l'industrie du tourisme, de groupes axés sur la nature et les loisirs, de résidents ainsi que de visiteurs passés et présents. Grâce à ce plan, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine culturel du Canada, mobilisera les Autochtones, collaborera avec ces derniers et donnera à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et originaux.

Le plan directeur du site patrimonial Green Gables peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à l'adresse suivante : https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/pe/greengables/gestion-management/planning/plan-2023

Pour en savoir plus sur le site patrimonial Green Gables, visitez https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/pe/greengables.

Citation

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour la population canadienne. Ce sont des lieux où d'innombrables Canadiens et visiteurs du monde entier renouent chaque jour avec l'histoire et découvrent la nature. Le site patrimonial Green Gables est un site d'importance internationale qui attire des visiteurs à Cavendish, à l'Île-du-Prince-Édouard, depuis plus de 80 ans. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au plan directeur du site patrimonial Green Gables, qui contribuera à façonner l'avenir de ce site précieux. »

Heath MacDonald

Député de Malpeque, Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Le site patrimonial Green Gables est situé à Cavendish , à l'Île-du-Prince-Édouard. Green Gables est devenu célèbre partout dans le monde en raison de l'inspiration que suscite le cadre pittoresque de l'œuvre de fiction classique Anne… la maison aux pignons verts de Lucy Maud Montgomery .

, à l'Île-du-Prince-Édouard. Green Gables est devenu célèbre partout dans le monde en raison de l'inspiration que suscite le cadre pittoresque de l'œuvre de fiction classique de . Le lieu historique national du Cavendish -de-L.-M.-Montgomery comprend le site patrimonial Green Gables et le lieu de la résidence de L.M. Montgomery à Cavendish , laquelle est détenue et exploitée par un organisme privé. Parcs Canada travaille de concert avec ses partenaires et des intervenants pour assurer la préservation et l'amélioration de cet important lieu historique et pour veiller à ce que les histoires de ce précieux endroit, de l'auteure et de ses chers personnages fictifs soient présentées et transmises de façon enrichissante, stimulante et inoubliable.

-de-L.-M.-Montgomery comprend le site patrimonial Green Gables et le lieu de la résidence de L.M. Montgomery à , laquelle est détenue et exploitée par un organisme privé. Parcs Canada travaille de concert avec ses partenaires et des intervenants pour assurer la préservation et l'amélioration de cet important lieu historique et pour veiller à ce que les histoires de ce précieux endroit, de l'auteure et de ses chers personnages fictifs soient présentées et transmises de façon enrichissante, stimulante et inoubliable. L'année 2024 marquera le 150 e anniversaire de L. M. Montgomery. Le site patrimonial Green Gables soulignera ce jalon historique tout au long de l'année.

anniversaire de L. M. Montgomery. Le site patrimonial Green Gables soulignera ce jalon historique tout au long de l'année. Le site patrimonial Green Gables a fait l'objet d'un projet d'aménagement qui s'est terminé au printemps 2019. Le projet comprenait un nouveau centre d'accueil, une conception améliorée du stationnement, des éléments d'interprétation mis à jour, une nouvelle boutique de cadeaux et un nouveau café. Le nouveau centre d'accueil a été conçu pour assurer une efficacité énergétique et une fonctionnalité qui correspondent aux niveaux élevés de fréquentation du site patrimonial. Le projet a reçu les prix suivants : Prix d'excellence pour la conception en bois de l'Atlantique 2019 Prix du lieutenant-gouverneur pour l'excellence en architecture 2022 de l'Association of Prince Edward Island Prix d'excellence en conception de l'Atlantique 2022 Prix d'excellence en construction écologique canadienne de SABMag 2022



Liens connexes

