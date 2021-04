« Chez Mazda, nous avons toujours défié les conventions grâce à l'approche adoptée pour nos produits, nos procédés de fabrication et, maintenant, notre stratégie environnementale », a déclaré monsieur David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. « Le MX-30 représente la première étape de notre approche multisolution en matière d'électrification, qui tient compte de nombreux facteurs et qui nous permettra de continuer à offrir les bons produits à nos clients à mesure que les demandes du marché continuent d'évoluer. Le lancement du MX-30 électrique à batterie amorcera un virage vers l'électrification de nos modèles, notamment avec une version hybride rechargeable à configuration en série du MX-30 dotée d'un moteur rotatif agissant comme générateur, une motorisation hybride rechargeable destinée à notre nouvelle plateforme de gros véhicules, et une motorisation hybride traditionnelle pour notre nouveau multisegment à venir qui sera construit aux États-Unis. »

La toute nouvelle technologie d'électrification de Mazda utilise un moteur électrique et une batterie au lithium-ion de 35,5 kilowattheures. Ce nouveau groupe motopropulseur, ainsi que les améliorations apportées à l'architecture de véhicule Skyactiv, permet au multisegment électrique d'offrir une excellente dynamique de conduite. Le moteur électrique de ce véhicule à traction avant fournira une puissance de 107 kilowatts (144 chevaux) et un couple maximal de 271 newtons-mètres (200 livres-pied), procurant une conduite tout en douceur agencée au plaisir de ne faire qu'un avec la route, ce qui contribue à renforcer la confiance du conducteur. La batterie de 35,5 kilowattheures peut être chargée à 80 % de sa capacité en 36 minutes environ grâce à la recharge rapide en courant continu2. MCI s'associera à la société ChargePoint pour offrir aux propriétaires de MX-30 au Canada des solutions de recharge pratiques. Des détails supplémentaires sur ce partenariat seront communiqués à l'approche de l'arrivée des véhicules chez les concessionnaires.

_______________________________ 2 Niveau 3 : puissance maximale en CC à une borne de recharge de 50 kW. Conditions générales : état de charge de la batterie au compteur pour une recharge de 20 % à 80 %, température de la batterie de 25° C.

Le design contemporain du MX-30 fait de ce véhicule électrique une Mazda à part entière. La philosophie du design Kodo continue d'évoluer avec chaque nouvel ajout à la gamme de véhicules de nouvelle génération. À l'intérieur comme à l'extérieur, le MX-30 met en valeur un nouveau concept de « modernité humaine » qui combine l'attrait d'un design futuriste avec un sentiment de familiarité. Les proportions extérieures confèrent au multisegment un sentiment de puissance et de beauté, tandis que le style minimaliste réitère le sentiment de sophistication semblable à celui des autres véhicules Mazda. L'ouverture des nouvelles portes de style libre offre une vue unique et permet aux passagers d'explorer un large éventail de possibilités. L'intérieur continue d'adopter le langage de design minimaliste procurant des sensations de légèreté et d'ouverture. L'approche complètement axée sur le conducteur présente les plus récentes technologies et commandes d'une manière accueillante et contribue à donner un sentiment de confiance pendant la conduite.

Mazda s'enorgueillit de son savoir-faire et de sa capacité à combiner des matériaux complexes et de qualité pour mettre au point un intérieur élégant. Dans le MX-30, la nouvelle console centrale flottante et les poignées de porte sont garnies de liège, l'une des ressources les plus renouvelables et les plus respectueuses de l'environnement, ce qui rend également hommage aux origines de Mazda en tant que fabricant de produits en liège il y a plus de 100 ans.

La console centrale flottante comporte un levier sélecteur électronique, la molette multifonction familière du poste de contrôle et des touches de raccourci qui permettront aux occupants d'utiliser en toute sécurité le système d'infodivertissement Mazda Connect. Devant cette disposition se trouve un nouvel écran tactile de sept pouces qui affichera le panneau de commande de la climatisation. Des boutons-poussoirs tactiles pour gérer la climatisation sont également aménagés de chaque côté de l'écran tactile. Posséder un véhicule électrique est une expérience encore plus enthousiasmante grâce aux services connectés Mazda qui permettront aux utilisateurs de surveiller et de contrôler à distance l'état de leur MX-30 au moyen de l'application MyMazda. Cette application comprend le verrouillage des portes et le réglage de la climatisation, ainsi que la vérification de l'état de la batterie et son processus de recharge.

Les plus récentes technologies contribuent également à la tranquillité d'esprit du propriétaire. Les technologies de sécurité i-Activsense améliorées permettent de couvrir un plus large éventail de scénarios de sécurité, tandis que la carrosserie à haute résistance du MX-30 permet de protéger sa batterie peu encombrante et, surtout, ses occupants.

Après le lancement du MX-30 électrique à batterie, le modèle hybride rechargeable à configuration en série marquera le retour de la technologie unique du moteur rotatif de Mazda après une absence de presque 10 ans. Cette nouvelle itération du moteur est conçue pour assurer un fonctionnement quasi silencieux et alimentera la batterie au lieu d'entraîner les roues. Par conséquent, le MX-30 hybride rechargeable à configuration en série procurera toujours une expérience de conduite électrique des plus stimulantes, tout en ayant la capacité de se recharger à partir d'une prise murale ou en route.

