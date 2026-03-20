Le tourisme, un moteur de retombées économiques pour l'Outaouais

LA PÊCHE, QC, le 20 mars 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et le député de Gatineau, M. Robert Bussière, ont annoncé aujourd'hui plusieurs soutiens financiers pour le développement de l'économie et de l'offre touristique de l'Outaouais, à l'occasion d'une visite de la ministre dans la région.

Tout d'abord, l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) de l'Outaouais est renouvelée pour les années 2025 à 2027. Le ministère du Tourisme octroie 612 000 $ à Tourisme Outaouais dans le cadre de cette entente. L'organisme bonifie cette enveloppe de 500 000 $, portant ainsi à 1 112 000 $ le montant disponible pour la région.

Cet investissement valorise les atouts uniques du territoire et contribuera directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs. Il vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale afin de donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur dans une perspective durable et responsable.

Trois entreprises touristiques ont reçu un soutien du ministère du Tourisme. Arbraska Laflèche a obtenu 1 112 600 $ dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) pour le développement de nouveaux attraits. Le projet consistait notamment à :

aménager un univers de filets uplå, pour en faire le plus grand parc de trampolines extérieurs en Amérique du Nord;

aménager un troisième parcours pour enfants.

Toujours dans le cadre du PARIT, 840 700 $ ont été versés à HOM mini chalets pour la construction de quatre mini chalets à Val-des-Monts qui offrent une expérience de ressourcement thermal au cœur de la nature.

Enfin, Sommet Edelweiss obtient un appui financier de 313 073 $ afin de bonifier l'expérience du visiteur au parc de glissade sur tubes. Il est octroyé dans le cadre de la Mesure de soutien au tourisme hivernal, gérée par Tourisme Outaouais.

Citations :

« Le tourisme est un moteur économique majeur pour l'Outaouais. Les entreprises touristiques de la région génèrent des retombées concrètes pour les communautés, soutiennent des emplois, et contribuent directement à la vitalité de notre économie régionale. Le renouvellement de cette entente et le soutien aux projets porteurs comme ceux annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans les investissements de notre gouvernement dans les entreprises d'ici qui font rayonner la région et attirent des visiteurs chez nous. Ces initiatives permettent non seulement de bonifier l'expérience touristique, mais aussi de créer des retombées durables pour l'Outaouais et pour l'ensemble du Québec. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'Outaouais est une destination touristique à part entière qui se distingue par la richesse et la diversité de son offre. Je suis fier du soutien accordé aujourd'hui à Arbraska Laflèche, à Hom mini chalets et au Sommet Edelweiss, qui permettra à la population de la circonscription de Gatineau de bénéficier des retombées du tourisme. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Les trois projets annoncés aujourd'hui, appuyés par divers programmes du ministère du Tourisme, illustrent bien le dynamisme de nos entrepreneurs, engagés à enrichir l'expérience des visiteurs dans la région. Le renouvellement de l'EPRTNT est une excellente nouvelle pour le développement touristique de l'Outaouais. Grâce à cet investissement de plus de 1,1 million de dollars, nous pourrons continuer de soutenir des initiatives qui mettent en valeur les atouts uniques de notre territoire et qui contribuent à faire évoluer notre offre touristique. »

Geneviève Latulippe, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

« Nous remercions le gouvernement du Québec et le ministère du Tourisme de croire en notre vision et en notre sens de l'aventure. Leur contribution nous permet de sortir des sentiers battus et d'innover dans le domaine du divertissement actif. C'est en misant sur des expériences immersives, comme celles nouvellement offertes chez Arbraska Laflèche, que nous donnons envie aux gens de venir découvrir la magnifique région de l'Outaouais autrement. »

Caroline Grinham, directrice marketing du Groupe Trekking (Arbraska)

« Ce soutien nous donne les moyens de poursuivre notre mission : offrir des espaces d'hébergement respectueux de la nature qui favorisent le ressourcement. Notre approche durable contribue à un tourisme responsable qui profite autant aux visiteurs qu'à la communauté de Val-des-Monts. »

Dominique Laflamme, présidente et copropriétaire de HOM mini chalets

« Cet important investissement dans le renouvellement du parc de glissades sur tubes au Sommet Edelweiss représente une excellente nouvelle pour la région de l'Outaouais. Il s'inscrit pleinement dans la vision des Sommets visant la diversification et l'expansion de nos activités, tout en renforçant et dynamisant l'offre de tourisme hivernal. Ce projet innovant permettra d'offrir une expérience renouvelée aux familles et aux visiteurs de la région. »

Isabelle St-Germain, Vice-présidente finances les Sommets (Sommet Edelweiss)

Faits saillants

Tourisme Outaouais lancera un deuxième appel de projets en mai 2026 pour l'EPRTNT 2025-2027, appelé régionalement le Programme d'aide au développement de l'offre touristique (PDTO).

L'EPRTNT 2022-2025 a permis de soutenir un total de 50 initiatives dans la région de l'Outaouais, lesquelles représentent des investissements à venir de près de 16,7 millions de dollars, notamment de la part des promoteurs.

Le secteur du tourisme participe activement au dynamisme économique de la région.. En 2024, on comptait en Outaouais 840 entreprises représentant quelque 19 050 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à environ 710 millions de dollars dans la région.

Lien connexe

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Alice Charbonneau-Bernier, Gestionnaire - Communications et relations publiques, Tourisme Outaouais, Tél. : 819 576-3185, [email protected]; Alexandra Pérez, Conseillère en relations publiques - Arbraska Laflèche, Tél. : 581 308-9966, [email protected]; HOM mini chalets, Dominique Laflamme, Présidente et copropriétaire, Tél. : 819 593-5673, [email protected]; Vanessa Boivin, Sommet Edelweiss, Spécialiste marketing, Tél. : 450 227∙4671 poste 3377, [email protected]