Sam Ajmera, Ojus Ajmera, Tejus Ajmera, le chef Terry Paul, Carolyn Hursh, Hartley Richardson et Anthony von Mandl seront intronisés en tant que 47e classe de Compagnons du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne.

TORONTO, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne souligne les contributions des chefs d'entreprise exceptionnels dont la vision et le leadership favorisent la réussite économique du Canada. Grâce à une innovation audacieuse, à une vision stratégique et à une entreprise transformatrice, ces personnes ont amélioré la position du Canada au sein de l'économie mondiale tout en incarnant le civisme, la philanthropie et les qualités de véritables modèles pour les générations futures.

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne a l'honneur de présenter les personnes intronisées en 2026 qui se joindront au prestigieux Ordre du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne :

- Soham (Sam) Ajmera, entrepreneur, investisseur et président fondateur, The FGF Group of Companies

- Ojus Ajmera, cofondateur et cochef de la direction, The FGF Group of Companies

- Tejus Ajmera, cofondateur et cochef de la direction, The FGF Group of Companies

- Chef Terry Paul, O.C., chef et chef de la direction, Première Nation de Membertou

- Hartley T. Richardson, LVO, O.C., O.M., LL.D., chef de la direction, James Richardson & Sons, Limited

- Carolyn A. (Richardson) Hursh, B.Serv.Soc., M.Serv.Soc., présidente honoraire et directrice émérite, James Richardson & Sons, Limited

- Anthony von Mandl, O.C., O.B.C., fondateur, propriétaire et chef de la direction, The Mark Anthony Group of Companies

Fondé en 1979, le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne rend hommage aux chefs d'entreprise dont les contributions ont fait progresser la croissance économique et la prospérité du Canada. Chaque année, un comité de sélection indépendant, convoqué par Korn Ferry, partenaire officiel de sélection du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, examine et sélectionne les lauréats avec le plus grand soin.

« En tant que chancelier du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, je suis extrêmement fier de féliciter les Ajmeras, le chef Terry Paul, les Richardson et Anthony von Mandl pour cet honneur vraiment bien mérité », a déclaré Jim Leech. « Leur vision, leur audace et leur générosité leur ont permis d'établir une norme en matière de leadership au Canada. »

La cérémonie annuelle d'intronisation et les célébrations du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne représentent la principale activité de financement de Junior Achievement of Canada (JA Canada). Les profits appuient directement la mission de JA Canada qui consiste à autonomiser les jeunes grâce à des programmes en matière de santé financière, de préparation au travail et d'entrepreneuriat, en dotant la prochaine génération des compétences et de l'état d'esprit nécessaires pour connaître du succès tout au long de leur vie.

« À Junior Achievement Canada, nous sommes sincèrement reconnaissants envers les Compagnons du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne qui guident la prochaine génération d'entrepreneurs, d'innovateurs et de leaders ambitieux », a déclaré Scott Hillier, PDG de JA Canada. « Nos personnes intronisées en 2026 se joignent à un groupe extraordinaire de personnes qui ont profondément façonné l'économie canadienne et qui continuent d'ouvrir la voie à leur réussite future. »

JA est fière d'inviter les chefs d'entreprise et les visionnaires de partout au pays à se joindre à la très attendue cérémonie d'intronisation et aux célébrations du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, qui auront lieu le 28 mai 2026. Il est maintenant possible de commanditer l'événement, de se procurer des billets et de faire un don en l'honneur des lauréats.

Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de commandite et la participation, consultez le www.cbhf.ca ou communiquez avec nous à l'adresse [email protected].

