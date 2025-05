Les célébrations nationales mettent à l'honneur des chefs d'entreprise qui inspirent la prochaine génération de leaders « faits pour le Canada »

TORONTO, le 22 mai 2025 /CNW/ - Ce soir, le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne mènera une cérémonie au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Plus de 700 des plus éminents chefs d'entreprise et aspirants entrepreneurs du Canada se réuniront pour rendre hommage à quatre personnes exceptionnelles et visionnaires. Ces leaders seront intronisés en tant que 46e classe des Compagnons du Temple de la renommée de l'entreprise, la plus haute distinction du genre dans le monde des entreprises au Canada.

Voici les lauréats de cette année :

Ryan Beedie , Ordre de la Colombie-Britannique, président, Beedie

Jacynthe Côté, F. ICD, présidente du conseil d'administration, RBC

Pierre Lassonde , O.C., G.O.Q., président honoraire, Franco-Nevada Corporation

Larry Tanenbaum , O.C., LLD (honoraire), président et chef de la direction, Kilmer Group of Companies

La cérémonie annuelle d'intronisation et les célébrations du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne représentent la principale activité de financement de Junior Achievement of Canada (JA Canada). Les profits appuient la mission de JA Canada qui consiste à mettre en œuvre et à offrir des programmes de santé financière, de préparation au travail et d'entrepreneuriat qui donnent aux jeunes les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour connaître le succès. JA Canada inspire la prochaine génération à réaliser son potentiel et à avoir une incidence positive dans la collectivité.

« Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne célèbre les leaders qui sont vraiment "faits pour le Canada". Ce sont des bâtisseurs de l'industrie, des champions de la collectivité et des modèles pour la prochaine génération », a déclaré Scott Hillier, chef de la direction de JA Canada. « À JA, nous sommes inspirés par leur exemple et nous demeurons déterminés à donner aux jeunes Canadiens les compétences, l'état d'esprit et la confiance nécessaires pour façonner l'avenir de notre économie », a déclaré M. Hillier.

Les compagnons du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, qui sont reconnus pour leur vision et leur leadership, leurs contributions à la prospérité économique et leur engagement civique, servent de modèles à la prochaine génération de jeunes leaders.

Les personnes intronisées à l'Ordre sont choisies par le comité de sélection du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne sous la supervision de Korn Ferry, un cabinet d'experts-conseils organisationnel mondial composé de compagnons, de chefs d'entreprise et de membres du conseil d'administration. Les lauréats sont choisis en raison de leur vision, de leur leadership, de leur influence communautaire et de leurs contributions durables à la prospérité économique et sociale du Canada. En tant que modèles, leur héritage est une source d'inspiration puissante pour les jeunes leaders de partout au pays, dont bon nombre commencent leur parcours par l'entremise de JA.

Cet événement est rendu possible grâce au généreux soutien de nos commanditaires, dont Goodmans LLP, la Peter and Joanne Brown Foundation, Beedie, Kilmer Group, la Banque Scotia, Franco-Nevada, Rio Tinto et de nombreux autres qui se sont engagés à célébrer le leadership d'entreprise canadien.

Chaque intronisé reçoit un prix et une épinglette du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, une vidéo traditionnelle et un portrait qui est exposé dans l'installation permanente du Temple de la renommée de l'entreprise à Brookfield Place.

Une vidéo de la cérémonie d'intronisation, des discours d'acceptation et des vidéos personnelles mettant en vedette la vie et la carrière de Ryan Beedie, de Jacynthe Côté, de Pierre Lassonde et de Larry Tanenbaum sera disponible sur www.cbhf.ca la semaine prochaine, de même qu'une galerie de photos de cette soirée très spéciale.

À propos du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne célèbre les réalisations exceptionnelles des plus éminents chefs d'entreprise du Canada. Depuis 1979, plus de 200 chefs d'entreprise ont été intronisés au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Rendant hommage aux leaders d'aujourd'hui et inspirant les leaders de demain, la cérémonie d'intronisation et les célébrations du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne représentent la principale activité nationale de financement à l'appui de JA Canada.

Pour en savoir plus, consultez le site www.cbhf.ca.

À propos de JA Canada

JA Canada inspire la prochaine génération à réaliser son potentiel et à avoir une incidence positive dans la collectivité. Par l'entremise du réseau de bureaux locaux de JA Canada, et en collaboration avec des éducateurs et des bénévoles, l'organisme offre aux jeunes des expériences d'apprentissage pratiques, immersives et numériques. Chaque année, JA Canada offre plus de 450 000 expériences d'apprentissage d'un océan à l'autre. L'organisme s'engage à favoriser l'accessibilité et l'inclusivité grâce à des programmes qui aident les jeunes à acquérir des compétences transférables en préparation au travail, en santé financière et en entrepreneuriat. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.jacanada.org.

