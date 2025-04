TORONTO, le 1er avril 2025 /CNW/ - Enterprise Mobility a choisi Junior Achievement Canada (JA Canada) comme partenaire clé de l'initiative ROAD Forward, qui aide à alimenter des programmes et des initiatives stratégiques qui préparent les jeunes aux études postsecondaires et à l'avenir du travail.

Lancée en 2020, l'initiative ROAD Forward d'Enterprise Mobility soutient les organismes qui font progresser l'équité sociale dans trois domaines clés : le développement de la petite enfance, la santé et le bien-être des jeunes, ainsi que la préparation à la vie professionnelle et aux études collégiales.

« L'initiative ROAD Forward a été conçue pour aider à ouvrir la voie pour les jeunes qui sont touchés de façon disproportionnée par le manque d'accès aux ressources dans les domaines de l'éducation, de la préparation à la vie professionnelle, de la santé et du bien-être », a déclaré Earl Jackson, vice-président adjoint des initiatives stratégiques en matière de diversité d'Entreprise Mobility. « Les subventions de l'initiative ROAD Forward soutiennent des organismes exceptionnels qui dirigent des efforts pour promouvoir l'équité dans nos collectivités en Amérique du Nord et en Europe, et nous sommes ravis que JA Canada se joigne à nous en tant que partenaire clé à cet égard. »

D'ici 2030, l'investissement du programme ROAD Forward soutiendra directement 75 000 expériences d'apprentissage pour les étudiants, favorisant l'aide aux programmes et la réalisation des programmes et événements les plus populaires en matière de préparation à la vie professionnelle, d'entrepreneuriat, de préparation aux études postsecondaires et de bien-être des jeunes dans toutes les provinces du Canada.

« S'appuyant sur l'engagement de longue date d'Enterprise Mobility dans l'Ouest canadien, ce nouveau partenariat national change la donne pour JA Canada alors que nous travaillons à l'atteinte de notre objectif stratégique d'offrir 1 million d'expériences d'apprentissage aux étudiant(e)s chaque année au cours des prochaines années », a déclaré Scott Hillier, président et chef de la direction de JA Canada.

« L'investissement d'Enterprise Mobility, renforce notre capacité à soutenir les étudiant(e)s et à élargir la prestation de programmes à fort impact qui leur donnent les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour connaître du succès dans une économie en constante évolution », a affirmé M. Hillier.

Ce partenariat appuiera trois séries de programmes de JA : des possibilités d'apprentissage autodirigé et numérique; la prestation de programmes en classe; et un apprentissage expérientiel intensif au moyen de programmes et d'événements offerts après les classes, y compris le programme Entreprise Étudiante de JA Canada.

Les étudiant(e)s acquerront des compétences transférables, exploreront des parcours scolaires et bénéficieront d'un accès direct au mentorat professionnel, à une expérience pratique et à l'expertise de l'industrie. Les membres de l'équipe d'Enterprise Mobility de partout au Canada se joindront à JA à titre de bénévoles, partageant leurs idées et leurs conseils pour renforcer l'autonomie de la prochaine génération.

« J'ai personnellement appuyé JA British Columbia, qui fait partie de JA Canada, pendant de nombreuses années dans divers rôles et j'ai été témoin de l'impact profond que les programmes de JA ont sur les jeunes en leur donnant les moyens d'acquérir des compétences essentielles pour réussir », a déclaré Troy Klemo, vice-président et directeur général, Enterprise Mobility au Canada. « JA Canada est un partenaire idéal pour contribuer à faire progresser nos efforts visant à combler les lacunes en matière d'équité et à soutenir la prochaine génération de leaders au Canada. »

Le soutien d'Enterprise Mobility stimulera également plusieurs initiatives stratégiques clés pour veiller à ce que les programmes de JA demeurent pertinents en appuyant le renouvellement des programmes, l'innovation et l'EDIA continu (l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité) les pratiques exemplaires; l'expansion des programmes de préparation à la carrière dans de nouvelles régions, y compris dans les Territoires du Nord, en élargissant l'accès aux possibilités d'apprentissage autodirigé pour les collectivités mal desservies; ainsi que l'élaboration des bases de la stratégie de mobilisation des diplômés de JA; favorisant la création de liens pour la vie avec les Junior Achievers.

JA Canada est ravie de bâtir la route à venir aux côtés d'Entreprise Mobility et de créer de nouvelles voies de réussite pour des dizaines de milliers de jeunes Canadiens.

À propos de JA Canada

JA Canada est le plus important organisme d'éducation commerciale pour les jeunes au pays, qui se consacre à inspirer et à préparer les jeunes à réussir dans une économie mondiale. Membre de JA Worldwide, candidat au prix Nobel de la paix en 2025, JA Canada inspire la prochaine génération à réaliser son potentiel et à avoir un impact positif sur les collectivités. Par l'entremise du réseau de bureaux locaux de JA Canada, et en collaboration avec des éducateurs et des bénévoles, l'organisme offre aux jeunes des expériences d'apprentissage pratiques, immersives et numériques. Chaque année, JA offre plus de 450 000 expériences d'apprentissage aux étudiant(e)s d'un océan à l'autre. L'organisme s'engage à favoriser l'accessibilité et l'inclusivité grâce à des programmes qui aident les jeunes à acquérir des compétences transférables en préparation au travail, en santé financière et en entrepreneuriat. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.jacanada.org.

À propos d'Enterprise Mobility

Enterprise Mobility est un important fournisseur de solutions de mobilité, y compris la location de voitures, la gestion de parcs de véhicules, la location flexible de véhicules, le service d'autopartage, le covoiturage, la location de camions, la location de véhicules de luxe, la vente de voitures au détail et l'abonnement par véhicule, ainsi que d'autres services et solutions technologiques de transport, afin de faciliter les déplacements et améliorer leur aspect pratique pour les clients. Enterprise Mobility, qui comprend ses filiales et ses franchisés, ainsi que sa société affiliée, Enterprise Fleet Management, gère un parc diversifié de plus de 2,4 millions de véhicules grâce à un réseau intégré de plus de 9 500 succursales de proximité et aéroportuaires dans plus de 90 pays et territoires. Détenue par la famille Taylor, de Saint-Louis, Enterprise Mobility gère les marques Enterprise Location d'Auto, National Car Rental et Alamo.

