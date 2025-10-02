Avec un engagement commun en faveur de l'autonomisation financière, JA Canada et BMO annoncent un partenariat national de cinq ans pour renforcer les connaissances financières de 230 000 jeunes Canadiens.

TORONTO, le 2 oct. 2025 /CNW/ - JA Canada est fier d'annoncer un partenariat national de cinq ans avec BMO, qui unit deux organisations engagées dans l'autonomisation financière et apporte aux jeunes Canadiens les connaissances financières dont ils ont besoin pour réussir.

Erin Barton, Mona Malone, Asheesh Advani et Tamrah Corben. (Groupe CNW/JA Canada)

L'investissement de 1,5 million de dollars de BMO permettra d'améliorer et d'étendre les programmes de JA Canada, L'entreprise Et Moi et Finances Personnelles, au profit de 230 000 étudiants d'un océan à l'autre. Ensemble, JA et BMO jettent les bases d'un bien-être financier à long terme et préparent les étudiants à prendre en charge leur avenir financier.

Membre de JA Worldwide, nominé pour le prix Nobel de la paix en 2025, JA Canada est l'une des plus grandes organisations au service des jeunes au Canada, fournissant des connaissances financières, une préparation professionnelle et une éducation à l'entrepreneuriat. JA Canada inspire et prépare les jeunes en leur apportant les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour s'épanouir. BMO se joint à une liste formidable de partenaires de JA - des entreprises et des fondations qui soutiennent des programmes alignés sur le programme d'études canadien grâce à l'investissement de ressources et de bénévoles.

Les deux programmes parrainés représentent un éventail complet d'apprentissage financier tout au long de la vie d'un étudiant et, avec le soutien de BMO, les programmes de JA pourront être suivis par plus d'étudiants que jamais auparavant. L'entreprise Et Moi présente aux jeunes du primaire des bases financières telles que gagner, dépenser et économiser de l'argent, tandis que Finances Personnelles aide les jeunes du secondaire à développer leurs compétences en matière de budgétisation, d'épargne, de crédit et d'investissement.

Le partenariat national élargi, qui s'appuie sur une longue histoire de soutien de BMO à JA en Ontario et aux États-Unis, a été annoncé lors de l'événement Guiding the Future de BMO. BMO soutient JA depuis près de trois décennies, ayant contribué plus de 2,5 millions de dollars à JA Canada et à ses représentations régionales. En outre, l'investissement de BMO et les initiatives de ses bénévoles avec JA aux États-Unis ont un impact positif sur quelques 400 000 jeunes mal desservis chaque année et ont valu à BMO le Silver U.S. President's Volunteer Service Award pour le bénévolat des employés.

« Les connaissances financières sont une compétence fondamentale. Il ne s'agit pas seulement de gérer l'argent, mais aussi de donner aux jeunes les connaissances, les outils et la confiance nécessaires pour créer et développer des entreprises et bâtir des communautés plus fortes », déclare Helen Seibel, responsable, dons des employés et de l'entreprise, BMO. « Des programmes tels que JA Canada fournissent des ressources essentielles à la prochaine génération d'entrepreneurs, en les aidant à devenir les moteurs de l'avenir économique du Canada. »

Organisé à la BMO Academy, Guiding the Future a réuni 300 personnes - employés de BMO, organisations communautaires, partenaires de l'enseignement supérieur et membres de la communauté - pour une allocution d'Asheesh Advani, chef de la direction de JA Worldwide. L'événement comprenait également un panel consacré aux compétences futures des jeunes et à l'importance de former la prochaine génération de dirigeants. Réfléchissant aux enseignements tirés du nouveau livre d'Advani, Modern Achievement, qui introduit un cadre innovant conçu pour aider les jeunes à s'épanouir dans un environnement en mutation rapide, le chef de la direction de JA Worldwide a déclaré :

« Le véritable accomplissement n'est pas une course en solitaire, il est rendu possible grâce à l'apprentissage expérientiel, à la communauté, à la gratitude et à la résilience », a déclaré Advani. « Lorsque les jeunes apprennent par la pratique, s'entourent de personnes positives et voient des modèles qui sont le reflet de leurs propres parcours, ils créent eux-mêmes l'efficacité requise pour prospérer dans un monde en constante évolution. »

L'événement Guiding the Future a eu lieu au moment opportun pour lancer ce partenariat transformationnel entre BMO et JA Canada, servant non seulement de célébration d'objectifs communs, mais aussi de catalyseur pour le travail à venir. Au fur et à mesure que les deux organisations progresseront ensemble, l'objectif reste clair : donner aux jeunes les moyens d'acquérir des compétences réelles et la confiance nécessaire pour façonner leur avenir.

« Chez JA, nous travaillons en partenariat avec des éducateurs, des bénévoles et des partenaires pour apporter aux jeunes les compétences et comportements nécessaires à la santé financière et au succès », a déclaré Erin Barton, directrice du développement de JA Canada.

Barton exprime toute la gratitude de JA pour le partenariat avec BMO : « Cette collaboration reflète un engagement commun en faveur d'une éducation tournée vers l'avenir, qui alimente l'impact et renforce les acquis. Les employés bénévoles de BMO contribueront à dispenser le programme dans les salles de classe partout au pays. Grâce à leur portée nationale et à leurs liens étroits avec la communauté, JA Canada et BMO sont en mesure de veiller à ce que les connaissances financières soient profondément intégrées à la vie des jeunes Canadiens durant tout leur parcours étudiant ».

Renseignements et photographie supplémentaires disponibles ici

À propos de JA Canada

JA Canada est l'une des plus grandes organisations d'éducation au service des jeunes au Canada, qui se consacre à inspirer et à préparer les jeunes à réussir dans une économie mondiale. Membre de JA Worldwide, nominé pour le prix Nobel de la paix en 2025, JA Canada inspire la prochaine génération à concrétiser son potentiel et à avoir un impact positif dans ses communautés. Grâce au réseau de bureaux locaux de JA Canada et en collaboration avec des éducateurs et des bénévoles, l'organisme offre aux jeunes des expériences d'apprentissage pratiques, immersives et numériques. Chaque année, JA offre 500 000 expériences d'apprentissage aux étudiants d'un océan à l'autre. JA s'engage à assurer l'accessibilité et l'inclusivité grâce à des programmes qui aident les jeunes à acquérir des compétences transférables en matière de préparation au travail, de santé financière et d'entrepreneuriat.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.jacanada.org

À propos de BMO Groupe financier

BMO Groupe financier est la septième plus grande banque d'Amérique du Nord en termes d'actifs, avec un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025. Au service des clients depuis 200 ans, BMO est une équipe diversifiée d'employés très engagés offrant une vaste gamme de services bancaires personnels et commerciaux, de gestion de patrimoine, de marchés mondiaux et de produits et services d'investissement à 13 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans divers marchés internationaux. Animé par un objectif unique, Avoir le cran de faire une différence dans la vie comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à promouvoir une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://our-impact.bmo.com/

SOURCE JA Canada

Contact : Claudia Campbell, responsable des communications, [email protected]; Contact : Kate Simandl, responsable des relations avec les médias, [email protected]