Honorés pour leur héritage remarquable en affaires, Madeleine Paquin, Edward Sonshine, Chief Jim Boucher et Hugh Anthony Arrell seront intronisés au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne 2023.

TORONTO, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Chaque année, le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne honore et célèbre les réalisations des chefs d'entreprise canadiens pour leur vision et leur leadership, leur impact économique national et mondial, leur engagement communautaire et leur philanthropie.

Aujourd'hui, le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne a le plaisir d'annoncer ses intronisés de 2023 à l'Ordre du Business Hall of Fame :

Madeleine Paquin , C.M., présidente et chef de la direction, LOGISTEC Corporation

, C.M., présidente et chef de la direction, LOGISTEC Corporation Edward Sonshine , O.Ont., Q.C., fondateur et président du conseil d'administration, RioCan REIT

, O.Ont., Q.C., fondateur et président du conseil d'administration, RioCan REIT Chef Jim Boucher , AOE, président, Saa Dene Group of Companies

, AOE, président, Saa Dene Group of Companies Hugh Anthony Arrell , C.M., président et cofondateur, Burgundy Asset Management Ltd.

Ces Canadiens remarquables seront officiellement intronisés lors de la cérémonie d'intronisation et de célébration du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne 2023, qui aura lieu au Palais des congrès du Toronto métropolitain le 11 mai 2023.

" J'ai le plaisir de féliciter Mme Paquin, M. Sonshine, le chef Boucher et M. Arrell pour l'impact transformateur qu'ils ont eu dans diverses industries ", a déclaré la chancelière du PACC, Janice Fukakusa, C.M., chancelière de l'Université métropolitaine de Toronto. " Nos intronisés de 2023 partagent une passion commune pour la création d'organisations, la poursuite de l'innovation et ont jeté les bases pour les entrepreneurs et les futurs chefs d'entreprise. "

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne a été créé en 1979 pour reconnaître les chefs d'entreprise exceptionnels et visionnaires pour leur contribution au développement économique et à la prospérité du Canada.

Chaque année, des personnes sont proposées par leurs pairs et sont choisies par un comité de sélection indépendant représentant les principales institutions du secteur privé, du monde universitaire et des médias du Canada, réuni par Korn Ferry, le partenaire officiel de sélection du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne.

La cérémonie d'intronisation et la célébration du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, qui a lieu chaque année en mai, est la collecte de fonds vedette de JA Canada. Les recettes appuient la mission de JA Canada qui consiste à élaborer et à offrir des programmes de santé financière, de préparation au travail et d'entrepreneuriat qui permettent aux jeunes d'acquérir les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour réussir.

"Nous sommes reconnaissants envers les Compagnons du Temple de la renommée des affaires qui servent de modèles aux jeunes entrepreneurs, innovateurs et leaders canadiens en herbe ", a déclaré Scott Hillier, PDG de JA Canada. " Les intronisés de cette année rejoignent un groupe extraordinaire de personnes qui ont été consacrées les années précédentes. Leur héritage est une source d'inspiration pour la prochaine génération. "

À propos du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne célèbre les réalisations exceptionnelles de toute une vie des chefs d'entreprise les plus distingués du Canada. Depuis 1979, plus de 200 chefs d'entreprise ont été intronisés au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Célébrant les leaders d'aujourd'hui et inspirant les leaders de demain, la cérémonie d'intronisation et la célébration du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne est l'événement national de collecte de fonds par excellence pour JA Canada.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cbhf.ca.

À propos de JA Canada

JA Canada inspire la prochaine génération à réaliser son potentiel et à avoir un impact positif dans sa communauté. Par l'entremise du réseau de bureaux locaux de JA Canada, et en collaboration avec des éducateurs et des bénévoles, l'organisme offre aux jeunes des expériences d'apprentissage pratiques, immersives et numériques. L'an dernier, JA a touché plus de 270 000 jeunes d'un océan à l'autre. JA s'engage à garantir l'accessibilité et l'inclusion par le biais de programmes qui aident les jeunes à acquérir des compétences transférables en matière de préparation au travail, de santé financière et d'entrepreneuriat.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.jacanada.org.

