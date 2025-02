Le 22 mai, au Palais des congrès du Toronto métropolitain, plus de 600 cadres et jeunes leaders en devenir se réuniront pour la cérémonie d'intronisation et les célébrations annuelles en l'honneur des personnes qui seront intronisées en 2025 : Ryan Beedie, Jacynthe Côté, Pierre Lassonde et Larry Tanenbaum.

M. Beedie, Mme Côté, M. Lassonde et M. Tanenbaum sont des leaders visionnaires de diverses industries qui ont renforcé le tissu économique du Canada. En tant que compagnons de l'Ordre du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, ils se joignent à un groupe estimé de dirigeants d'entreprise et d'entrepreneurs qui ont laissé une empreinte durable sur les industries, les collectivités et le pays. Leur succès sert d'inspiration à la prochaine génération de personnes qui continueront à façonner l'avenir du Canada.

Cet événement exclusif représente la principale activité de financement de Junior Achievement of Canada (JA Canada). Les profits aident les jeunes à acquérir des compétences en santé financière, en entrepreneuriat et en préparation au travail. En participant à cet événement et en y apportant leur soutien, les commanditaires et les invités contribuent à donner aux dirigeants de demain les outils et les connaissances dont ils ont besoin pour prospérer sur le marché mondial.

« En appuyant l'événement du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, ces entreprises rendent hommage aux leaders d'aujourd'hui tout en inspirant les leaders de demain, a déclaré Scott Hillier, chef de la direction de JA Canada. Leur participation souligne l'importance de favoriser le talent, l'innovation et le développement de la prochaine génération de chefs d'entreprise canadiens. »

Un groupe de sociétés nationales de premier plan s'est engagé à commanditer le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Voici la liste complète des commanditaires au moment de la publication :

Goodmans LLP

Peter and Joanne Brown Foundation

RBC

Beedie

Banque Nationale Marchés financiers

Rio Tinto

Barclays

MLSE

Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée

OMERS

RioCan

Power Corporation du Canada

Korn Ferry

Banque CIBC

Banque TD

Teck

Avanade

Université de l'Utah

PwC

Aliments Maple Leaf Inc.

Air Canada

TorQuest Partners

Colliers

Groupe TMX

Pour cet événement exclusif, les possibilités de commandite, les tables et les billets sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'au 1er mai 2025. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter www.cbhf.ca ou envoyer un courriel à [email protected].

À propos du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne célèbre les réalisations exceptionnelles des plus éminents chefs d'entreprise du Canada. Depuis 1979, plus de 200 chefs d'entreprise ont été intronisés au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Rendant hommage aux leaders d'aujourd'hui et inspirant les leaders de demain, la cérémonie d'intronisation et les célébrations du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne représentent la principale activité nationale de financement à l'appui de JA Canada.

Pour en savoir plus, consultez le site www.cbhf.ca.

À propos de JA Canada

JA Canada inspire la prochaine génération à réaliser son potentiel et à avoir un impact positif dans la collectivité. Par l'entremise du réseau de bureaux locaux de JA Canada, et en collaboration avec des éducateurs et des bénévoles, l'organisme offre aux jeunes des expériences d'apprentissage pratiques, immersives et numériques. Chaque année, JA Canada offre plus de 450 000 expériences expérience d'apprentissage d'un océan à l'autre. L'organisme s'engage à favoriser l'accessibilité et l'inclusivité grâce à des programmes qui aident les jeunes à acquérir des compétences polyvalentes en préparation au travail, en santé financière et en entrepreneuriat. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.jacanada.org.

SOURCE JA Canada

Demandes de renseignements des médias : Pour obtenir de plus amples renseignements, pour toute demande d'entrevue ou pour nous faire part de vos commentaires, veuillez communiquer avec Claudia Campbell, gestionnaire du marketing à l'adresse [email protected]