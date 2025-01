TORONTO, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Junior Achievement Canada (JA Canada) en collaboration avec Embouteillage Coke Canada et The Coca-Cola Company est fière d'annoncer un nouveau partenariat offrant des compétences, de l'expérience et du soutien pour aider les jeunes Canadiens à surmonter les obstacles à l'emploi. En mai 2024, Statistique Canada a signalé une augmentation d'environ 30 % du taux d'inaptitude au travail chez les jeunes de 15 à 24 ans, une réalité attribuable à une concurrence accrue pour un nombre moins élevé d'emplois et au manque d'expérience. Les premiers résultats de l'étude longitudinale des jeunes et de l'inclusion économique de RBC soulignent le manque de possibilités d'apprentissage intégré au travail pour les jeunes, ce qui leur permettrait essentiellement de s'intégrer plus efficacement au marché du travail.

De récentes études, mentionnées par The Conversation, montrent que le mentorat a le potentiel d'améliorer les résultats sociaux et économiques pour les jeunes mal desservis. De plus, une étude réalisée par Être indique que le mentorat renforce la confiance chez les adolescentes. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les employés d'Embouteillage Coke Canada participeront à des séances de mentorat professionnel avec des jeunes de 14 ans et plus partout au pays, afin de partager leurs connaissances personnelles concernant ce qu'il faut pour réussir dans le marché du travail en évolution rapide d'aujourd'hui.

Ces séances auront lieu dans le cadre des événements Un monde de choix de JA et d'un nouveau programme nommé Potentiel à Verser: une expérience d'observation professionelle JA chez Coke Canada, mis à l'essai dans certaines installations de Coke Canada et conçu pour favoriser la participation de ses employés des secteurs de la fabrication, de la distribution, de la commercialisation et de l'entrepôt.

Un monde de choix, le programme phare de préparation au travail de JA Canada, est une initiative interactive annuelle pour doter plus de 7 500 élèves du secondaire des compétences et des connaissances essentielles qui les prépareront à réussir sur le plan professionnel. Plus de 30 % des participants proviennent de collectivités sous-représentées ou mal desservies.

Potentiel à Verser: une expérience d'observation professionelle JA chez Coke Canada offre aux jeunes une expérience unique d'observation au poste de travail. Ces événements conçus sur mesure dans certaines installations locales de Coke Canada offrent aux étudiants une occasion immersive d'acquérir des connaissances sur l'industrie, de développer des compétences professionnelles et d'apprendre directement des professionnels du domaine.

Les deux programmes ont été conçus pour façonner le parcours professionnel de la prochaine génération, aidant les jeunes à réaliser leur potentiel et à contribuer à avoir un impact positif dans les collectivités locales.

Citations de la direction

« Nous sommes ravis de nous associer à Coke Canada pour soutenir la prochaine génération de leaders canadiens », a déclaré Scott Hillier, chef de la direction de JA Canada. « Ensemble, nous créons des possibilités intéressantes qui permettent à nos jeunes d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir sur le plan professionnel, ce qui contribue à une main-d'œuvre plus forte et plus résiliente. »

« Nous avons un rôle à jouer pour aider les jeunes Canadiens à trouver un emploi grâce au mentorat professionnel, au renforcement des compétences et à la préparation au travail. Ce nouveau partenariat permet à nos employés de partager leur expérience de travail unique et les compétences nécessaires à leur réussite professionnelle. Nous sommes ravis de voir ce partenariat prendre vie avec nos équipes d'un océan à l'autre. » Todd Parsons, chef de la direction, Embouteillage Coke Canada

À propos de JA Canada

JA Canada est le plus important organisme d'éducation commerciale pour les jeunes au pays, qui se consacre à inspirer et à préparer les jeunes à réussir dans une économie mondiale. Grâce à des programmes pratiques, JA permet aux étudiants d'acquérir des compétences entrepreneuriales et des connaissances et de bien se préparer pour leur vie professionnelle. www.jacanada.org

À propos d'Embouteillage Coke Canada Limitée

Embouteillage Coke Canada est une entreprise familiale indépendante qui compte plus de 6 000 employés diversifiés d'un océan à l'autre. En tant qu'embouteilleur local du Canada, l'entreprise exerce ses activités dans chaque province par l'entremise de plus de 50 centres de vente et de distribution et de cinq installations de fabrication. Embouteillage Coke Canada est fière de produire, de distribuer, de commercialiser et de vendre les boissons les plus appréciées des Canadiens, notamment : Coca-Colaᴹᴰ, Coke Dièteᴹᴰ, Coca-Colaᴹᴰ Zéro Sucre, Spriteᴹᴰ, Fantaᴹᴰ, Barq'sᴹᴰ, Fuzeᴹᴰ Iced Tea, POWERADEᴹᴰ, DASANIᴹᴰ, vitaminwaterᴹᴰ, et nos marques partenaires Canada Dryᴹᴰ, Monster Energyᴹᴰ, et A&Wᴹᴰ. La famille d'Embouteillage Coke Canada est une équipe déterminée à créer un avenir meilleur et à faire preuve d'optimisme en offrant une valeur durable à nos employés, à nos clients et aux consommateurs, en favorisant la croissance responsable de notre entreprise et en faisant une différence positive dans les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.CokeCanada.com.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une entreprise de boissons dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires. La mission de notre entreprise est de rafraîchir le monde et de faire la différence. Nous vendons des marques représentant plusieurs milliards de dollars dans plusieurs catégories de boissons à travers le monde. Notre portefeuille de boissons gazeuses pétillantes comprend Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques d'eau et de boissons, sportives, et nos marques de café et de thé incluent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest et Ayataka. Nos marques de jus, de boissons laitières à valeur ajoutée et de boissons à base de plantes comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portefeuille, de la réduction du sucre dans nos boissons à la mise sur le marché de nouveaux produits novateurs. Nous cherchons à avoir des retombées positives sur la vie des personnes, des collectivités et de la planète grâce à la restitution de l'eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d'approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires d'embouteillage, nous employons plus de 700 000 personnes, contribuant à créer des possibilités économiques dans les collectivités du monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

SOURCE JA Canada

Demandes de renseignements des médias : Pour obtenir de plus amples renseignements, pour toute demande d'entrevue ou pour nous faire part de vos commentaires, veuillez communiquer avec Claudia Campbell, gestionnaire du marketing à l'adresse [email protected]