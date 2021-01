Le téléviseur OLED de LG à l'honneur lors de la 72e cérémonie annuelle des Prix Emmy® Technologie et Ingénierie

Cette reconnaissance vient souligner les mesures novatrices que LG met constamment en œuvre pour améliorer et faire évoluer la télévision afin de satisfaire aux exigences des studios. En effet, les téléviseurs OLED de LG sont très prisés par de nombreux studios de production de premier plan et par des créateurs renommés pour leur reproduction des couleurs exceptionnellement précise et leur contraste inégalé. Les téléviseurs OLED de LG offrent un traitement vidéo optimisé, le meilleur calibrage qui soit, un degré d'interopérabilité élevé, la prise en charge d'un grand nombre de formats vidéo et audio et diverses autres fonctionnalités spécialement mises au point pour répondre aux besoins des créateurs de contenu professionnels. Les téléviseurs OLED de LG sont largement utilisés comme écrans de référence par les grands studios de cinéma d'Hollywood ainsi que par les développeurs et les distributeurs de contenu du monde entier.

Capable de reproduire fidèlement l'intention artistique d'un réalisateur ainsi que tous les détails et toutes les nuances grâce à la précision de ses pixels auto-éclairés, le téléviseur OLED de LG est populaire en raison de sa capacité à respecter les normes de qualité élevées de la communauté des créateurs de contenu. Grâce à leur capacité d'afficher le mouvement aussi précisément que les couleurs, les téléviseurs OLED de LG sont également prisés par les installations de production d'émissions sportives du monde entier.

Applaudi par les consommateurs et les experts de l'industrie, le téléviseur OLED de LG offre une qualité d'image supérieure grâce à sa technologie de pixels auto-émissifs, à l'absence de rétroéclairage et à sa commande indépendante de gradation des pixels. Rapport de contraste impressionnant, noirs plus profonds, grand angle de vision, temps de réponse rapides : ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles le téléviseur OLED de LG reste en tête de la catégorie des téléviseurs haut de gamme.

« Nous sommes extrêmement fiers que le téléviseur OLED de LG ait reçu l'une des récompenses les plus emblématiques de l'industrie de la télévision et de la radiodiffusion », a déclaré Nam Ho-jun, vice-président principal, recherche et développement, de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics. « Cette distinction prouve que nos téléviseurs OLED offrent les meilleures expériences de visionnement à domicile et permettent aux consommateurs de profiter des émissions qu'ils aiment, exactement comme les créateurs les ont conçues. »

Cette reconnaissance fait suite à d'autres innovations primées de LG dans le secteur en évolution rapide des téléviseurs intelligents, connectés et à ultra-haute définition. Récemment, LG Electronics a reçu un Prix Emmy Technique pour avoir développé et déployé le langage HTML5 en vue d'offrir une expérience télévisuelle complète ainsi qu'un prix d'excellence en ingénierie de la Hollywood Professional Association (HPA) pour avoir développé et déployé un logiciel de calibrage CalMAN fondé sur des LUT 1D et 3D dans ses téléviseurs OLED. La filiale américaine de recherche et développement de LG, Zenith Electronics LLC, avait déjà remporté des Prix Emmy Techniques pour ses projets novateurs, comme la première télécommande de télévision sans fil, les normes de l'industrie pour la télévision HD et la télévision stéréo ainsi que les écrans plats.

