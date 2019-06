Le taux de satisfaction des touristes en hausse - Gastronomie, sécurité et convivialité : les forces de Montréal aux yeux des touristes

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - D'après un sondage réalisé par la société Ipsos pour le compte de Tourisme Montréal, 95 % des touristes d'agrément et d'affaires interrogés ayant séjourné à Montréal en 2018 étaient satisfaits ou très satisfaits de leur expérience. Fait intéressant, la proportion de ceux qui affirment être très satisfaits est en augmentation de 20 % depuis 2006. De plus, 93 % des touristes d'agrément ont exprimé l'intention de recommander la destination tandis que 84 % des touristes d'affaires ont dit souhaiter revenir à Montréal pour une visite d'agrément. Globalement, plus de 8 visiteurs sur 10 étaient disposés à revenir dans les cinq prochaines années.

Parmi les caractéristiques ayant contribué à la qualité de leur expérience, les répondants ont principalement cité l'ambiance, le sentiment de sécurité, l'esprit convivial des Montréalais, la diversité de l'offre artistique, culturelle et événementielle, les nombreux festivals et la richesse gastronomique de la métropole. La majorité des répondants ont visité le Vieux-Montréal (85 %) et le centre-ville (84 %), de même que le parc du Mont-Royal et l'Oratoire Saint-Joseph. D'après le sondage, le taux de satisfaction à l'égard des défis associés à la circulation, aux chantiers de construction et à la mobilité est passé de 34 % en 2016 à 49 % en 2018.

« Depuis la fondation de Tourisme Montréal il y a 100 ans, nous avons développé un savoir-faire et un savoir-être qui nous ont permis de façonner une ville où il fait bon vivre et travailler, une ville ouverte qui accueille les visiteurs à bras ouverts. Et ça, c'est tout à l'honneur des Montréalais et des partenaires ! », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Depuis 2006, Tourisme Montréal poursuit une démarche de recherche marketing sur l'expérience des visiteurs afin d'établir les orientations stratégiques relatives à l'accueil touristique et de développer la compétitivité de la destination Montréal. L'organisme mise sur cette démarche récurrente pour mieux cerner la clientèle touristique et accroître l'impact de ses actions promotionnelles. L'enquête menée en 2018 a permis de sonder plus de 2 000 touristes d'agrément ayant séjourné au moins deux nuits à Montréal, et près de 500 touristes d'affaires ayant passé au moins une nuit dans la métropole*.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 organisations et entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

* Les résultats du sondage 2018 ont été établis à partir d'un questionnaire d'enquête en ligne auprès d'un échantillon de touristes. Ceux-ci ont été recrutés entre février 2018 et février 2019, via différentes approches. Ils étaient âgés de 18 ans et plus et ont séjourné par agrément (2 nuitées ou plus) et/ou par affaires (1 nuitée ou plus) à Montréal durant la période visée par le sondage.

Pour prendre connaissance du rapport complet, cliquez le Sondage sur l'expérience des touristes à Montréal.

