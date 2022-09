Le syndicat de la Fonderie Horne lance un appel au calme

ROUYN-NORANDA, QC, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Après des mois à se focaliser sur le débat public à Rouyn-Noranda concernant l'arsenic et la Fonderie Horne, certains citoyens ont perdu le sens de la mesure et lancent même des commentaires haineux envers ceux et celles qui y travaillent. Dans un reportage de Radio-Canada du 17 septembre, on cite des travailleuses et travailleurs qui se font traiter, par exemple, de « tueurs d'enfants » ou « d'empoisonneurs de femmes enceintes ».

« Après l'élection, il va falloir continuer à vivre ensemble et je crains que cette division dans la population laisse des séquelles. Nous ne sommes pas des criminels, seulement des travailleurs », insiste Stéphane Larente, président du Syndicat des travailleurs de la mine Noranda-CSN. Ce dernier rappelle que les membres de son syndicat sont les premiers à vouloir une diminution des émissions de l'usine, puisqu'ils y travaillent tous les jours. « Plutôt que d'accuser les travailleurs, la population devrait participer à la consultation publique sur la proposition de diminution des émissions d'arsenic à 15 nanogrammes, qui se tiendra du 6 au 20 octobre », propose le président.

« Le débat sur l'arsenic prend une telle ampleur qu'il occulte tous les autres enjeux importants pour la région comme la santé, l'éducation, la pénurie de main-d'œuvre ou encore de logements », s'inquiète Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN.

« Il faut voir la Fonderie Horne comme un élément important dans l'économie du Québec et dans le recyclage des appareils électroniques, des batteries de cellulaire, d'ordinateur ou encore de voiture électrique. On va faire quoi avec tous ces appareils si on la ferme ? », s'interroge Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN. Ce dernier rappelle que le syndicat s'est déjà prononcé pour la réduction la plus importante techniquement possible de l'arsenic dans l'air. « Le syndicat a tout intérêt à ce que des investissements massifs soient réalisés pour rendre la fonderie plus acceptable socialement et ainsi assurer sa longévité », ajoute Louis Bégin. En attendant, plusieurs travailleuses et travailleurs s'inquiètent d'une éventuelle fermeture de la fonderie, une possibilité qui revient d'ailleurs relativement régulièrement dans le débat public.

« La transition juste prônée par la CSN ne doit pas se faire sur le dos des travailleuses et des travailleurs. Il faut que le gouvernement et la population facilitent le virage qui sera nécessaire pour plusieurs entreprises, y compris la Fonderie Horne. L'enjeu du climat est le plus important de notre époque. La Fonderie Horne ne sera donc pas la seule usine à devoir changer ses pratiques dans les prochaines années et nous devrons accompagner celles et ceux qui y travaillent avec bienveillance », soutient Yvan Duceppe, porte-parole de la CSN sur les enjeux environnementaux.

