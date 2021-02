Le syndicat amèrement déçu par Kruger

SHERBROOKE, QC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'annonce faite ce matin par la société Kruger suscite une déception amère chez les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des pâtes et du papier de Brompton - CSN (STTPPB).

« Cette annonce est présentée très positivement de telle manière qu'on ne saisit pas qu'il n'y a pas de retour à l'emploi pour les 270 travailleuses et travailleurs qui ont perdu leur gagne-pain en avril dernier. Dans les faits, l'employeur laisse planer un rappel hypothétique pour seulement 28 salarié-es qui ont perdu leur emploi, de dénoncer Kevin Lepage, président du STTPPB. Il n'y a donc absolument rien pour la relance de l'usine de papier journal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Kruger a bâti une nouvelle usine juste à côté de l'usine de papier journal qui, elle, a été fermée en avril 2020. Légalement, il y a donc deux employeurs l'un à côté de l'autre qui relèvent directement de Kruger au final, une usine où on a licencié presque tous les salarié-es et une autre qui en embauche des nouveaux. Évidemment, si les licencié-es veulent travailler à la nouvelle usine, ils perdent leur ancienneté, leurs avantages sociaux et, surtout, ils encaissent une perte salariale. »

« La moindre des choses pour Kruger, ce serait de favoriser l'embauche des salarié-es qui ont perdu leur emploi en avril 2020 en respectant les conditions de travail qu'ils avaient à l'époque. Si elle ne le fait pas, nous sommes en droit de nous demander si la construction planifiée de cette usine n'était pas une stratégie détournée pour se débarrasser d'un syndicat présent chez Kruger depuis 1937 », de déplorer André Miousse, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

Rappelons qu'en juin 2020, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité du Québec avait financé 50 % du coût de la formation des 180 employé-es à la nouvelle usine en versant une subvention de près de 5 millions de dollars à Kruger.

« Alors que nous nous attendions à une relance qui aurait touché les salarié-es qui ont perdu leur emploi depuis bientôt un an, nous avons droit à une annonce qui touche les emplois de l'usine voisine. On les invite à postuler auprès du même employeur comme s'ils n'avaient jamais travaillé pour lui, comme si leur expertise acquise chez Kruger ne valait rien chez Kruger », de conclure Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des pâtes et du papier de Brompton-CSN est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, au Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN et à la CSN. La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe plus de 9000 travailleuses et travailleurs provenant de tous les secteurs d'activités.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération de l'industrie manufacturière (FIM–CSN)

Renseignements: Martin Petit, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 894-1326, [email protected]

Liens connexes

www.fim.csn.qc.ca