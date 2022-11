Le Sunnybrook Health Sciences Centre investit dans une technologie novatrice simplifiant le flux de travail pour aider à alléger la charge de travail croissante du personnel des services de radiologie.

L'automatisation des processus auparavant manuels permet au personnel de se concentrer sur ce qui compte le plus : les patients.

Les résultats d'études récentes prévoient des gains de temps de 40 à 63 % avec le système MEDRAD® Centargo par rapport au système d'injection pour TDM Stellant de MEDRAD®1.

MISSISSAUGA, ON, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Le Sunnybrook Health Sciences Centre et Bayer Inc. (Bayer) sont heureux d'annoncer le lancement et l'installation du système d'injection pour tomodensitométrie (TDM) MEDRAD® Centargo, un nouvel injecteur novateur pour TDM de Bayer, au Sunnybrook Health Sciences Centre.

En plus de simplifier le flux de travail en radiologie, ce dernier ajout à la gamme de produits d'imagerie de Bayer Radiologie a été mis au point pour répondre aux besoins immédiats des services de radiologie en vue de pallier la pénurie de personnel et l'augmentation du nombre de patients en attente de soins. Le système d'injection pour TDM MEDRAD® Centargo permet aux établissements d'en faire plus avec moins. Les trois injecteurs de l'hôpital Sunnybrook seront les premiers à être installés en Amérique du Nord; un quatrième sera mis en service d'ici la fin de l'année.

Configuration facile, administration des liquides de qualité et dispositifs de sécurité

Le nouveau système permet de gagner du temps par rapport au processus de travail actuel. Grâce à l'ensemble à usage quotidien (24 heures) préassemblé, il est possible de faire la configuration quotidienne en moins de deux minutes.

La simple tubulure à connexion par enclenchement s'amorce automatiquement lors de l'insertion et est prête pour le patient suivant en moins de 20 secondes. Résultat? Plus de temps pour se concentrer sur les soins aux patients et la possibilité de voir plus de patients chaque jour.

« Nous avons constaté que la facilité d'utilisation du système d'injection Centargo a une incidence réelle sur la capacité de nos technologues de travailler rapidement tout en ayant l'esprit tranquille, remarque Mike Minoo, chef du service de TDM et de radiologie interventionnelle de l'hôpital Sunnybrook. Par exemple, puisque je passe moins de temps à préparer l'injecteur et ses composants, j'ai plus de temps pour le patient, ce qui augmente son degré d'aisance et sa compréhension de l'intervention. De telles interactions de qualité améliorent l'expérience globale pour nous, les cliniciens, et pour les patients. »

Nouveau système visant à s'attaquer aux retards du secteur de l'imagerie diagnostique

Le système d'injection pour TDM MEDRAD® Centargo apporte des avantages notables grâce à l'automatisation et à la simplification de plusieurs tâches du processus d'imagerie par TDM. Les objectifs sont de soutenir l'optimisation du flux de travail, d'accroître la capacité de traitement et d'alléger une partie des tâches administratives et des lourds processus pour les professionnels de la santé de première ligne. Le Sunnybrook Health Sciences Centre est l'un des premiers établissements au monde à tirer parti de toutes les intégrations logicielles possibles de l'injecteur, telles que la dose basée sur le poids (fait partie des protocoles SMART), qui optimise l'utilisation de produits de contraste, la fiche de travail des modalités et la connectivité du scanner.

« Je suis très heureux de la mise en place du nouveau système d'injection Centargo à l'hôpital Sunnybrook, tant dans les environnements de soins de courte durée que ceux de consultation externe, souligne Henry Sinn, directeur de l'imagerie médicale de l'hôpital Sunnybrook. La fonctionnalité automatique avancée permet à nos patients de recevoir la bonne quantité de produit de contraste par voie intraveineuse au débit qui convient le mieux, selon les facteurs liés aux patients et les protocoles d'imagerie. Cet important gain d'efficacité offre non seulement une meilleure expérience pour les patients, mais entraîne également une capacité de traitement accrue. Voilà précisément ce dont nous avons besoin pour rattraper le retard causé par la pandémie. D'ici la fin de l'année, nous projetons d'augmenter le nombre rendez-vous en consultation externe de 50 % par heure grâce aux nouveaux tomodensitomètres et aux nouveaux systèmes d'injection. »

Le système d'injection pour TDM MEDRAD® Centargo comprend également un écran tactile dans la salle d'examen pour que le personnel puisse être près du patient. Aussi, l'injecteur prend en charge la mobilité sans fil grâce à l'alimentation par batterie et à une connexion Wi-Fi entre la salle d'examen et les unités de la salle de contrôle.

« Bayer est fière de s'associer à l'hôpital Sunnybrook pour la mise en place du nouveau système MEDRAD® Centargo, déclare Gerald Orban, chef national, Radiologie - Canada. Nous sommes résolus à établir des partenariats avec des organisations comme l'hôpital Sunnybrook afin de proposer des solutions novatrices qui aident à améliorer les soins aux patients. »

Le système d'injection pour TDM MEDRAD® Centargo est homologué CE. Ses fonctionnalités innovantes et conviviales ont été récompensées par le prix Red Dot Design Award en 2020.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le système d'injection pour TDM MEDRAD® Centargo au www.radiology.bayer.com/products/medrad-centargo .

______________________________ 1 Kemper C, et al. Étude « PerCenT study » sur le rendement du système Centargo intitulée Performance of Centargo: A Novel Piston-Based Injection System for High Throughput in CE CT.

À propos du Sunnybrook Health Sciences Centre

Le Sunnybrook Health Sciences Centre façonne l'avenir des soins de santé des 1,3 million de patients qu'il traite chaque année grâce au dévouement de plus de 10 000 employés et bénévoles. En tant que chef de file reconnu à l'échelle internationale en recherche et en éducation et établissement affilié de l'Université de Toronto, l'hôpital Sunnybrook se distingue en étant l'un des plus importants centres universitaires canadiens en sciences de la santé. Les spécialités de l'établissement sont les grossesses à haut risque, les nouveau-nés et adultes gravement malades, la réadaptation spécialisée, le traitement et la prévention du cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques et psychiatriques, les affections orthopédiques et arthritiques et les blessures traumatiques. L'hôpital offre également un programme national unique de premier plan de soins aux anciens combattants canadiens. Pour en savoir plus sur l'hôpital Sunnybrook, visitez le site sunnybrook.ca .

À propos de la radiologie chez Bayer

Tout le monde a droit à des réponses claires sur sa santé, à commencer par un diagnostic précoce et précis. Depuis plus de 125 ans, Bayer se consacre à la recherche et à la mise au point de médicaments, d'approches thérapeutiques et de substances chimiques novateurs qui contribuent à changer la vie des gens. Forts de ce vaste patrimoine dans le domaine des soins de santé, nous savons que l'imagerie médicale joue un rôle crucial dans le choix du bon traitement. Bayer est déterminée à offrir l'excellence, qu'il s'agisse de produits novateurs ou de services de grande qualité. Elle propose notamment des produits de contraste pour la tomodensitométrie (TDM), la radiographie et l'imagerie par résonance magnétique (IRM), des dispositifs pour en assurer une administration précise, des solutions informatiques pour soutenir des soins aux patients efficaces et optimaux ainsi que des programmes éducatifs reconnus. En outre, Bayer s'engage fermement dans la recherche et le développement et tire profit de l'intelligence artificielle, poussant ainsi encore plus l'innovation en imagerie médicale. Chacune de ces propositions aide les radiologues dans leur mission de donner des réponses et une orientation claire, et ce, du diagnostic aux soins.

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et la nutrition. Ses produits et services visent à aider les gens et la planète à prospérer en soutenant les efforts déployés pour surmonter les défis de taille que présentent la croissance et le vieillissement de la population globale. Bayer s'est engagée à favoriser le développement durable et à produire un impact positif auprès de ses entreprises. En même temps, le groupe vise à accroître sa capacité bénéficiaire et à apporter de la valeur grâce à l'innovation et à l'expansion. La marque Bayer est reconnue partout dans le monde pour la fiabilité et la qualité de ses produits. Lors de l'exercice financier de 2021, le groupe comptait environ 100 000 employés et a réalisé des ventes de 44,1 milliards d'euros. Les dépenses en recherche et développement avant effets exceptionnels se sont élevées à 5,3 milliards d'euros. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.bayer.ca .

Énoncés prospectifs

Cette communication peut contenir des énoncés prospectifs fondés sur les suppositions et les prévisions actuelles de la direction de Bayer. En raison de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, il pourrait y avoir d'importantes différences entre les résultats, la situation financière, le développement ou le rendement à venir de l'entreprise et les prévisions que contient le présent site. Ces facteurs sont notamment ceux dont il est question dans les rapports publics de Bayer publiés sur le site Web de Bayer, au www.bayer.com. L'entreprise n'assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, quant à la mise à jour de ces énoncés prospectifs ou à leur représentation exacte d'événements ou de développements futurs.

