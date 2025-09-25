Le système postal cessera ses activités pendant la grève nationale; le courrier et les colis ne seront pas traités ni livrés.

OTTAWA, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une grève nationale à la suite de l'annonce faite par le gouvernement aujourd'hui sur la transformation de Postes Canada. La Société est déçue que le syndicat ait décidé d'intensifier son mouvement de grève, ce qui aura des répercussions négatives sur la situation financière de l'entreprise.

Postes Canada cessera ses activités pendant une grève nationale, ce qui touchera les entreprises et des millions de personnes au pays.

Des retards sont à prévoir

Le courrier et les colis ne seront pas traités ni livrés durant la grève nationale et certains bureaux de poste seront fermés. Les garanties de service seront suspendues pour les articles déjà dans le réseau postal. Aucun nouvel article ne sera accepté jusqu'à la fin de l'arrêt de travail national.

Les lettres et les colis dans le réseau postal seront sécurisés, puis livrés dès que possible à la reprise des activités. Toutefois, une grève nationale, peu importe sa durée, aura une incidence sur le service bien après la fin de l'arrêt de travail. Il faudra un certain temps avant que le traitement et la livraison reviennent à la normale.

Poursuite des livraisons des chèques de prestations sociales et des animaux vivants pendant un arrêt de travail

Postes Canada et le STTP ont convenu de continuer à livrer les chèques de prestations sociales des organismes gouvernementaux participants pendant tout arrêt de travail. L'entente fait en sorte que l'aide financière du gouvernement livrée par la poste parvient aux personnes âgées et aux autres personnes qui en ont besoin au pays.

C'est encore la période d'expédition d'animaux vivants. Un processus en place veille à ce que les envois existants soient traités pendant un arrêt de travail; cependant, aucun nouvel envoi ne sera accepté.

