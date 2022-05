Le spectacle commence! C'est le retour des soirées Ciné Metro rétro en Ontario, gracieuseté d'Interac et de Metro

Le Ciné Metro rétro, présenté par Interac, fera 20 arrêts à travers la province de l'Ontario pour une soirée cinéma et concert.

TORONTO, le 17 mai 2022 /CNW/ - À la demande générale, Interac Corp. a annoncé aujourd'hui le retour de la série d'événements tant attendus de l'été : la deuxième saison du Ciné Metro rétro, présenté par Interac. De mai à septembre, des soirées cinéma gratuites s'installent dans les stationnements des épiceries Metro de la région, offrant à la population de l'Ontario l'occasion de voir ou de revoir un classique du cinéma, de soutenir les entreprises locales grâce au Marché Inspiré par la vie et de vivre un concert de MusiqueVivante, tout en aidant des organismes locaux.

L'an dernier, plus de 6 500 personnes se sont rassemblées aux soirées Ciné Metro rétro pour voir ou revoir de grands classiques cinématographiques. Les participants ont ainsi soutenu 80 petites entreprises, tout en distribuant des milliers de dons de bienfaisance, faisant de ces soirées une initiative profitable pour le commerce local. Cette année, Metro et Interac souhaitent renforcer leurs liens avec les populations locales. Pour y parvenir, ils présenteront différents spectacles de musique sur place. Les partenaires s'engagent à redonner à la collectivité l'équivalent des dons de bienfaisance recueillis lors des événements, jusqu'à concurrence de 150 000 $1.

« Les deux dernières années nous ont appris l'importance du vivre-ensemble, de la communauté et de l'entraide. Le Ciné Metro rétro, présenté par Interac, répond à tous ces besoins : il nous permet de renouer en toute sécurité avec notre famille et nos amis, tout en appréciant quelques classiques du cinéma, » a déclaré Daria Hill, vice-présidente associée, Communications et commandites d'Interac Corp. « Nous sommes fiers de nous associer encore une fois à Metro pour aider les Canadiens à profiter davantage de la vie cet été, tout en aidant les entreprises et les artistes locaux à renouer avec leurs clients et leur public. »

Braquant le projecteur sur une multitude de petites entreprises créatives, l'événement offre aux cinéphiles l'occasion de soutenir une variété de fournisseurs uniques et locaux au Marché Inspiré par la vie. En effet, les participants pourront faire un don à des organismes communautaires locaux qui viennent en aide aux gens de la région en utilisant les paiements sans contact comme Débit Interac, facilités par tiptap.

« En tant que principal épicier communautaire de l'Ontario, cette série de ciné-parcs est née en raison de tous ces moments qui nous ont manqué pour célébrer avec notre communauté, » a déclaré Candace Woods, cheffe du marketing de Metro Ontario Inc. « Nous sommes fiers de travailler avec des producteurs, des artistes et des partenaires communautaires locaux qui contribuent à donner vie à notre objectif de nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. »

Nouveauté cette année, les cinéphiles auront droit, avant leur film, à un spectacle de MusiqueVivante en direct mettant en vedette un groupe diversifié d'artistes talentueux. Parmi les artistes de la région du Grand Toronto, on compte le chanteur R&B, thehonestguy, les sons planants de Levyi-Alexander J. Love et l'artiste soul Zenesoul.

« Recommencer à se produire devant un public est incroyable. C'est une chose de créer de la musique, c'en est une autre de la partager dans un environnement rempli d'amour, » selon Zenesoul, de Brampton, en Ontario. « Interac me donne l'occasion de faire ce qui me passionne, et j'ai hâte de me produire devant des spectateurs aux quatre coins de l'Ontario. »

Les personnes résidant en Ontario qui souhaitent participer à une soirée Ciné Metro rétro peuvent s'inscrire en ligne. Les billets gratuits seront distribués chaque semaine selon le principe du premier arrivé, premier servi. La tournée s'arrêtera à Etobicoke, Pickering, Whitby, Mississauga, Hamilton, London, Barrie, Newmarket, Peterborough, Ottawa et dans plusieurs autres municipalités.

______________________ 1 Metro et Interac verseront une somme équivalente aux dons amassés jusqu'à concurrence respectivement de 100 000 $ et 50 000 $.

Interac Corp. permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. Grâce à son expertise de calibre mondial en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, d'identité numérique et d'authentification, Interac Corp. contribue à la sécurité des consommateurs canadiens qui font des transactions en ligne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays choisissent les produits InteracMD en moyenne 18 millions de fois par jour pour leurs paiements et leurs opérations d'échange d'argent. Interac Corp. s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour en savoir plus, consultez L'Inter'Actu .

Renseignements: Contact médias pour les laissez-passer de presse et les entrevues : Interac Corp., 416 869-2017, [email protected]