LONGUEUIL, QC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Les 4 et 5 octobre, l'Agence spatiale canadienne (ASC) participera à la 13e édition annuelle du Space Apps Challenge de la NASA et fournira des données canadiennes, des ressources de formation et le soutien d'experts et de juges. Cet événement hybride, qui cette année aura lieu dans un nombre record de 20 villes canadiennes, vise à motiver les participants à résoudre des problèmes du monde réel avec des données satellitaires ouvertes.

Cette année, le thème « Le Soleil a un effet sur tout », explore l'impact de la science solaire sur notre monde. En personne ou virtuellement, le Space Apps Challenge de la NASA est un événement à ne pas manquer pour célébrer la Semaine mondiale de l'espace du 4 au 10 octobre!

Pour en savoir plus sur le Space Apps Challenge, visitez notre site web.

Pour parler avec un expert de l'ASC, veuillez contacter le Bureau des relations avec les médias.

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]