GATINEAU, QC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Le 1er octobre 2025, le Bureau de la concurrence sera l'hôte du « Sommet canadien de la concurrence 2025 : La concurrence dans une nouvelle économie ». L'événement, d'une journée complète, se tiendra à Ottawa et sera accessible virtuellement à tous.

Le Sommet réunira des leaders d'opinion des secteurs public et privé, du monde universitaire et de la scène internationale afin d'examiner comment la concurrence peut contribuer à bâtir une économie plus abordable, plus prospère et plus résiliente. Des experts nationaux et internationaux discuteront de stratégies concrètes visant à améliorer le fonctionnement des marchés pour les consommateurs, les travailleurs et les entrepreneurs canadiens.

Parmi les conférenciers et conférencières notables figurent :

L'honorable Mélanie Joly , ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec;

, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique pour les régions du Québec; Carolyn Rogers , première sous-gouverneure, Banque du Canada .

L'économie canadienne évolue rapidement, offrant de nouvelles occasions de bâtir un marché plus solide, plus équitable et plus dynamique. En cette période de transformation, la concurrence est un levier puissant pour stimuler l'innovation, réduire les coûts et assurer une prospérité durable.

Pour en savoir plus sur le programme et les personnes qui prendront la parole, et pour vous inscrire à la participation virtuelle, veuillez consulter la page Web du Sommet canadien de la concurrence.

Les membres des médias qui souhaitent assister au Sommet en personne sont invités à communiquer avec [email protected].

Faits en bref

Le Sommet 2025 est le sixième sommet annuel organisé par le Bureau.

2025 est le sixième sommet annuel organisé par le Bureau. Les sommets annuels réunissent des leaders et des spécialistes des secteurs public et privé afin de discuter des enjeux pertinents liés à la concurrence au Canada .

. Les précédents sommets du Bureau ont porté sur les thèmes suivants : l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle; la manière dont les considérations en matière de concurrence peuvent être prises en compte dans l'élaboration des politiques à tous les paliers de gouvernement au Canada ; le rôle de la concurrence dans la transition vers une économie plus verte; la manière dont les marchés concurrentiels peuvent jouer un rôle pour stimuler la croissance économique après la pandémie de COVID-19; les meilleures pratiques et les outils qui peuvent être utilisés pour faire respecter les règles de concurrence à l'ère numérique.



Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

