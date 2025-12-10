GATINEAU, QC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a obtenu une ordonnance judiciaire lui permettant de recueillir des renseignements afin de faire avancer son enquête sur l'acquisition de HEALWELL par WELL Health, qui comprend le contrôle d'Orion Health, une société acquise par HEALWELL en avril.

WELL Health, HEALWELL et Orion Health fournissent un écosystème de produits technologiques destinés au secteur de la santé, notamment des dossiers médicaux électroniques, un portail pour les patients, des services de télésanté, des outils et des applications de prise de notes, d'aide à la décision et d'analyse de données, dont bon nombre sont basés sur l'intelligence artificielle. WELL Health exploite également des cliniques de santé partout au Canada.

Le Bureau enquête pour déterminer si le contrôle de HEALWELL et d'Orion Health par WELL Health aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence pour les produits technologiques liés aux soins de santé et les services connexes au Canada.

Le Bureau s'intéresse notamment aux répercussions de l'acquisition sur les utilisateurs, notamment en ce qui concerne le choix, le coût, l'interopérabilité entre les produits de différents fournisseurs et l'accès aux dernières innovations. Le Bureau évalue également si la transaction crée des obstacles pour les concurrents et les nouveaux entrants ou si elle renforce la position concurrentielle de WELL Health en tant que fournisseur important de ces produits et services de santé.

L'ordonnance, rendue par la Cour fédérale, exige que WELL Health produise des documents et des renseignements pertinents à l'enquête du Bureau de la concurrence.

Faits en bref

Les produits technologiques liés aux soins de santé et les services connexes sont utilisés par les fournisseurs de soins de santé, les cliniques, les hôpitaux, les services de santé publique, les chercheurs, les sociétés pharmaceutiques et les patients.

Le 31 mars 2025, WELL Health a acquis une participation majoritaire dans HEALWELL, alors que HEALWELL était en train d'acquérir Orion Health.

WELL Health, dont le siège social est situé à Vancouver, est un fournisseur coté en bourse de solutions numériques en matière de soins de santé et exploite des cliniques physiques partout au Canada.

HEALWELL, basée à Toronto, est une société cotée en bourse spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée aux soins de santé, qui se concentre sur les soins préventifs. HEALWELL a finalisé l'acquisition d'Orion Health le 1er avril 2025.

Orion Health, désormais détenue par HEALWELL, est basée en Nouvelle-Zélande et fournit des solutions de gestion des données et d'intelligence informationnelle dans le domaine des soins de santé à l'échelle mondiale, y compris des solutions de santé numériques à des clients du secteur public canadien.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

