Le Bureau obtient des ordonnances judiciaires visant davantage de participants au marché

GATINEAU, QC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son enquête en cours sur l'acquisition de Kinectrics par BWX Technologies, le Bureau de la concurrence a obtenu des ordonnances judiciaires afin de recueillir des renseignements auprès de Novartis et de certaines de ses filiales. Novartis, tout comme l'entreprise issue de la fusion, est active dans la fabrication et la vente de produits de médecine nucléaire au Canada.

Le Bureau tâche de déterminer si la transaction aurait vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans le secteur de la médecine nucléaire au Canada. BWX Technologies et Kinectrics fournissent des produits et des services à différents niveaux de la chaîne de valeur des isotopes médicaux. L'enquête vise à déterminer si la transaction pourrait réduire l'approvisionnement ou augmenter les prix des isotopes médicaux vitaux, qui sont essentiels pour certains traitements contre le cancer.

Les plus récentes ordonnances judiciaires, rendues par la Cour fédérale du Canada, élargissent l'enquête et obligent Novartis à fournir des documents et des renseignements pertinents à l'enquête. Elles font suite aux ordonnances judiciaires obtenues par le Bureau à l'égard d'autres acteurs du marché qui sont des fournisseurs d'intrants utilisés pour développer des isotopes médicaux nucléaires.

BWX Technologies a annoncé avoir réalisé la transaction le 20 mai 2025. L'enquête se poursuit et aucune conclusion n'a été tirée pour l'instant.

Faits en bref

BWX Technologies est une société cotée en bourse, basée aux États-Unis, qui est active dans le secteur de la médecine nucléaire et possède des bureaux et des installations en Ontario et en Colombie-Britannique. La société traite des isotopes médicaux et fabrique des produits pharmaceutiques finis. BWX Technologies s'associe à Ontario Power Generation pour produire des isotopes médicaux.

Kinectrics, une société canadienne, et sa participation dans sa coentreprise Isogen, également basée au Canada, ont été acquises par BWX Technologies le 20 mai 2025. Kinectrics, par l'intermédiaire d'Isogen, travaille en partenariat avec Bruce Power pour produire des isotopes médicaux.

Novartis, une multinationale pharmaceutique suisse, développe et fabrique une large gamme de médicaments sur ordonnance et est active dans le secteur de la médecine nucléaire, notamment par l'intermédiaire de sa filiale Advanced Accelerator Applications, qui fabrique certains traitements destinés à la vente au Canada. La filiale canadienne de Novartis, Novartis Canada, est située à Montréal.

Renseignements généraux :

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

