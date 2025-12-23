VALCOURT, QC, le 23 déc. 2025 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOO) (« BRP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture du reclassement par voie de prise ferme annoncé précédemment (le « placement ») aux termes duquel Bain Capital Integral Investors II, L.P. (« Bain » ou l'« actionnaire vendeur ») a vendu un total de 1 850 000 actions à droit de vote subalterne de BRP (les « actions à droit de vote subalterne ») au prix d'offre de 100,00 $ CA chacune, ce qui rapportera à l'actionnaire vendeur un produit brut total de 185 000 000 $ CA.

Les actions à droit de vote subalterne ont été offertes au moyen d'un supplément de prospectus daté du 18 décembre 2025 au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 26 mars 2025 et déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada, ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans une déclaration d'inscription sur formulaire F-10 en vigueur produite en vertu du régime d'information multinational adopté par les États-Unis et le Canada.

La totalité du produit net a été versée directement à l'actionnaire vendeur. La Société n'a rien touché sur le produit du placement.

Les actions à droit de vote subalterne ont été placées par RBC Marchés des Capitaux, qui n'a pas obtenu d'option de surallocation dans le cadre du placement.

Les actions à droit de vote subalterne de BRP sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (« TSX ») et sur le Nasdaq Global Select Market (« NASDAQ ») sous le symbole « DOO ».

À la suite de la clôture du placement et compte non tenu de certains dons de charité qui devraient être effectués dans le cadre du placement, Bain et les membres de son groupe détenaient 8 603 493 actions à droit de vote multiple de BRP, ce qui représente environ 11,72 % des actions émises et en circulation de la Société (les « actions ») et environ 20,73 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus dans les provinces, les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou territoires.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à sa gamme de marques de pointe et distinctive qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea‑Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistrait des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale en date du 31 janvier 2025.

