VALCOURT, QC, et BRISBANE, Australia, le 18 déc. 2025 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOO) prend acte de la décision de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) de s'opposer à la vente proposée de Telwater Pty, Ltd. (Telwater) à Yamaha Motor Australia Pty Ltd., une filiale de Yamaha Motor Co., Ltd.

BRP examine actuellement la décision de l'ACCC et évaluera toutes les options disponibles afin de déterminer la meilleure voie à suivre.

À la lumière de la décision de l'ACCC, BRP reste propriétaire de Telwater et continuera à exercer ses activités profitables et à proposer aux consommateurs australiens des bateaux fiables et de qualité à travers ses marques emblématiques. Compte tenu de la taille des activités de Telwater, BRP confirme que ceci n'aura pas d'incidence sur ses prévisions financières pour l'exercice 2026.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué, y compris les énoncés concernant l'examen de la décision de l'ACCC et l'évaluation par BRP des options disponibles, la profitabilité de Telwater, l'intention de BRP de poursuivre l'exploitation des activités de Telwater et les prévisions financières de BRP pour l'exercice 2026, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « anticiper » ou « croire », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs font intervenir des incertitudes et des risques inhérents. Ils sont exposés à des incertitudes et risques importants et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, tant générales que particulières, que la Société a établies à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques. On ne peut prêter foi aux énoncés prospectifs parce qu'ils sont tributaires, notamment, de l'évolution des circonstances externes et des incertitudes générales inhérentes à l'entreprise. Les énoncés prospectifs sont sujets à de nombreux facteurs, dont plusieurs ne sont pas contrôlés par la Société, y compris les facteurs de risques divulgués auparavant et de temps à autres par la Société auprès des autorités compétentes en valeurs mobilières de chaque province et territoire au Canada et aux États-Unis, disponibles sur SEDAR+ au sedarplus.com ou sur EDGAR au sec.gov, respectivement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué (ou à celle à laquelle ils ont par ailleurs été faits) et sont susceptibles de changer après cette date, et la Société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés pour tenir compte d'événements futurs, de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exige la réglementation applicable en valeurs mobilières.

