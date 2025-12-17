BRP et son actionnaire principal annoncent un reclassement par voie de prise ferme

Le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus provisoire sont accessibles sur SEDAR+ et le supplément de prospectus définitif relatif au reclassement le sera dans deux jours ouvrables

VALCOURT, QC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (/NASDAQ: DOO) (« BRP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que Bain Capital Integral Investors II, L.P. (« Bain » ou l'« actionnaire vendeur ») et la Société ont conclu une convention avec RBC Marchés des Capitaux a afin de réaliser un reclassement par voie de prise ferme (le « placement »). Aux termes de la convention, RBC Marchés des Capitaux a convenu d'acheter à Bain 1 850 000 actions à droit de vote subalterne de la Société (les « actions à droit de vote subalterne ») au prix d'offre de 100,00 $ CA chacune.

En vue du placement, la Société déposera un supplément de prospectus à son prospectus préalable de base simplifié daté du 26 mars 2025. Le supplément de prospectus sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada, ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans une déclaration d'inscription sur formulaire F-10 en vigueur produite en vertu du régime d'information multinational adopté par les États-Unis et le Canada.

À l'heure actuelle, Bain et les membres de son groupe détiennent 10 453 493 actions à droit de vote multiple de la Société (les « actions à droit de vote multiple »), ce qui représente environ 14,2 % des actions émises et en circulation de la Société (les « actions ») et environ 24,3 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions. À la suite de la clôture du placement, Bain et les membres de son groupe détiendront 8 603 493 actions à droit de vote multiple, ce qui représentera environ 11,7 % des actions émises et en circulation et environ 20,7 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions.

Le produit net du placement sera versé directement à l'actionnaire vendeur. La Société ne touchera rien sur le produit du placement.

Les actions à droit de vote subalterne de BRP sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (« TSX ») et sur le Nasdaq Global Select Market (« NASDAQ ») sous le symbole « DOO ».

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 23 décembre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les actions à droit de vote subalterne sont offertes uniquement au moyen du supplément de prospectus et de la déclaration d'inscription, qui renferment des renseignements importants à propos du placement. Avant de prendre une décision de placement, les investisseurs éventuels devraient lire ces documents, y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi, qui, lorsqu'ils seront disponibles, pourront être consultés sans frais au Canada sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ou aux États-Unis en consultant EDGAR sur le site Web de la SEC au www.sec.gov. Le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus provisoire de la Société sont accessibles sur SEDAR+ et son supplément de prospectus définitif le sera dans deux jours ouvrables. La remise du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus définitif, y compris toute modification de ceux-ci, sera effectuée conformément aux dispositions d'« accès tenant lieu de transmission » de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Il sera possible d'obtenir sur demande au Canada un exemplaire électronique ou papier du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus définitif, lorsqu'ils seront disponibles, en communiquant avec RBC Dominion valeurs mobilières Inc. par téléphone au 1 416 842-5349, ou par courriel à l'adresse [email protected], et aux États-Unis, en communiquant avec RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, New York (New York) 10281, par téléphone au 877 822-4089 ou par courriel à l'adresse [email protected]. Les investisseurs éventuels devraient lire le supplément de prospectus provisoire et la déclaration d'inscription avant de prendre une décision d'investissement.

Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus dans les provinces, les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou territoires.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, y compris les énoncés se rapportant au placement proposé ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « anticiper » ou « croire », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs font intervenir des incertitudes et des risques inhérents. Ils sont exposés à des incertitudes et risques importants et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, tant générales que particulières, que la Société a établies à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques. On ne peut prêter foi aux énoncés prospectifs parce qu'ils sont tributaires, notamment, de l'évolution des circonstances externes et des incertitudes générales inhérentes à l'entreprise. La réalisation du placement proposé est assujettie à de nombreux facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de BRP, notamment le non-respect des conditions de clôture habituelles, ainsi qu'à d'autres facteurs importants indiqués auparavant et à l'occasion dans les documents de BRP déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada et des États-Unis. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué (ou à celle à laquelle ils ont par ailleurs été faits) et sont susceptibles de changer après cette date, et la Société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés pour tenir compte d'événements futurs, de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exige la réglementation applicable en valeurs mobilières.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à sa gamme de marques de pointe et distinctive qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, au Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

