SAINTE-ADÈLE, QC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - C'est avec fierté et humilité que la direction du cabinet d'ingénieurs Équipe Laurence de Ste-Adèle a réagi à l'annonce de sa sélection parmi les finalistes de la 16e édition des GRANDS PRIX DU DESIGN du Québec, cette prestigieuse et respectée distinction internationale qui célèbre chaque année l'excellence et le talent de créateurs et des entreprises d'ici qui se sont démarqués par une pratique exemplaire.

Campus - Équipe Laurence (Groupe CNW/Équipe Laurence)

Dans la catégorie architecture, c'est son nouveau siège social appelé Campus Équipe Laurence qui a retenu l'attention du jury, en raison du fait que ce projet, conçu en coopération avec TLA Architectes, Bouthillette Parizeau, DWB Consultants et Pur design témoigne de la créativité, de l'innovation et de l'ingéniosité de cette infrastructure au potentiel écoénergétique unique.

Les Prix EURÊKA : pour un Québec vert et prospère!

Les prix Eurêka d'Écotech Québec soulignent, de son côté, l'engagement des organisations envers une économie plus propre. Le projet du siège social d'Équipe Laurence a été sélectionné dans la catégorie Immobilier pour l'adoption de la technologie développée avec BPA, pour l'installation d'un système de chauffage et climatisation utilisant l'hydrothermie des eaux usées pour son Campus de Ste-Adèle.

C'est fin septembre, dans l'un et l'autre des concours soumis au vote de l'industrie et du grand public, que seront dévoilés les heureux récipiendaires des Grands Prix du Design et des prix Eurêka.

Grands Prix du génie-conseil québécois

Pour compléter de « tour du chapeau », le siège social d'Équipe Laurence est aussi, en lice dans la catégorie Bâtiment Mécanique-électrique, en marge de la 21e édition des Grands Prix du génie-conseil québécois de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) qui souligne l'expertise des meilleurs projets d'ingénierie.

L'angle de l'innovation demeure, au premier plan, en tête des critères de sélection. Ce prestigieux concours constitue une occasion extraordinaire de faire reconnaître la valeur ajoutée du génie-conseil et la collaboration avec les clients dans la réussite des projets de toute nature.

« Le simple fait d'être parmi les finalistes de ces grands prix est pour Équipe Laurence une fierté et source de motivation qui nous encourage à continuer d'innover » a dit son président, Alexandre Latour, en précisant être constamment, avec son équipe d'exception, à l'affut des dernières avancées technologiques en matière de génie civil; et ce, au bénéfice de ses clients des secteurs public et privé.

SOURCE Équipe Laurence

