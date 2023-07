Le service Internet pure fibre de Bell classé comme la technologie Internet et Wi-Fi la plus rapide au Canada

« À l'issue d'une analyse approfondie des essais effectués par des consommateurs au moyen de Speedtest, le service Internet pure fibre de Bell a été nommé service Internet le plus rapide au Canada dans le cadre des prix Speedtest Awards d'Ookla. Cette reconnaissance est décernée aux exploitants de réseaux fixes qui offrent une vitesse et une performance exceptionnelles par rapport aux autres grands réseaux fixes du marché pour le T1 et le T2 2023. Nous sommes ravis de souligner cette réalisation du service Internet pure fibre de Bell, qui est le résultat de son souci constant d'offrir à ses clients une expérience réseau de qualité supérieure. »

- Stephen Bye, président et chef de la direction d'Ookla, une division de Ziff Davis

« Je suis très fière que le service Internet pure fibre de Bell soit reconnu comme la technologie Internet et Wi-Fi la plus rapide au Canada. Cette reconnaissance témoigne du travail acharné et des investissements majeurs qui sont mis de l'avant dans la création d'un réseau de niveau supérieur afin d'aider les Canadiens à profiter d'une connexion rapide et fiable grâce au service Internet pure fibre de Bell. Je suis particulièrement fière de l'équipe Bell qui veille à ce que les Canadiens aient accès aux services Internet haute vitesse les plus rapides offerts à ce jour. »

- Claire Gillies, vice-présidente exécutive, marketing et présidente, marché consommateur, Bell

Les prix Speedtest Awards du T1 et du T2 se basent sur les résultats Speedtest recueillis de façon indépendante et analysés par Ookla pour reconnaître le fournisseur de réseau qui offre la meilleure vitesse et la meilleure couverture au Canada.

De nombreux foyers ont plusieurs appareils connectés simultanément dans toute la maison, avec des téléphones, des ordinateurs portables, des téléviseurs intelligents, des caméras de surveillance, des thermostats et des appareils intelligents qui se connectent tous au Wi-Fi. Bell améliore l'expérience à domicile en offrant des vitesses de plus en plus rapides à ses clients grâce à des produits comme les bornes Giga compatibles avec le Wi-Fi 6E et les vitesses gigabit plus, les capsules Wi-Fi pour étendre la connectivité dans certaines zones de la maison et plus encore. Les clients de Bell peuvent facilement accéder au service Internet le plus rapide à travers le pays, ce qui leur permet de travailler, d'apprendre, de faire du vidéo clavardage, de regarder du contenu en continu et de jouer en ligne sur tous leurs appareils résidentiels simultanément.

Pour en savoir plus sur le service Internet pure fibre de Bell, veuillez visiter bell.ca/ookla.

Quelques faits

Le service Internet pure fibre de Bell a été nommé service Internet le plus rapide au Canada dans le cadre des prix Speedtest Awards d'Ookla pour le T1 et le T2 2023

Le service Internet pure fibre de Bell a été classé le Wi-Fi le plus rapide au Canada par Ookla pour le T1 et le T2 2023

Bell est le fournisseur de services Internet le plus primé au pays

1 D'après l'analyse des données Speedtest IntelligenceMD effectuée par OoklaMD pour le T1 et le T2 2023. 2 Selon le classement de l'index de jeux vidéo de PCMag, basé sur une comparaison des plus grands fournisseurs de services Internet canadiens du 1er décembre 2021 au 5 décembre 2022. 3 Élue comme la marque la plus digne de confiance dans la catégorie Fournisseur d'Internet haute vitesse selon les consommateurs canadiens d'après l'Étude 2023 de BrandSparkMD sur la confiance des Canadiens. 4 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

