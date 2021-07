« PortsToronto a le plaisir de confirmer que les activités des compagnies aériennes commerciales reprendront à compter du 8 septembre 2021 à l'Aéroport Billy Bishop. La société a d'ailleurs commencé à rappeler son personnel et à préparer l'aéroport, et elle compte les jours qui nous séparent du moment où notre aéroport prospère et primé pourra de nouveau accueillir des voyageurs, a déclaré Geoffrey Wilson, chef de la direction de PortsToronto. L'Aéroport Billy Bishop est un atout pour la ville de Toronto et la région environnante, car il soutient l'économie, facilite le développement des activités commerciales et touristiques, et fournit du travail à des milliers de personnes. Il est appelé à jouer un rôle déterminant dans la reprise économique de notre ville et de notre province, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'intensifier nos activités et de pouvoir de nouveau permettre aux voyageurs de retrouver les gens, les endroits, les expériences et les emplois auxquels ils tiennent. »

Le service aérien commercial a été temporairement suspendu à l'Aéroport Billy Bishop en mars 2020, en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 et des restrictions de déplacements qu'elle a entraînées. L'aéroport est toutefois resté ouvert durant la pandémie, afin de permettre le maintien des services d'évacuation médicale d'Ornge, et de répondre aux besoins de transporteurs régionaux (comme FlyGTA et Cameron Air), de pilotes de l'aviation générale, et de voyagistes comme HeliTours.

Avant la pandémie, l'Aéroport Billy Bishop accueillait environ 2,8 millions de passagers chaque année, contribuait au maintien de plus de 4 700 emplois, et générait 470 millions de dollars en produit intérieur brut. L'aéroport est impatient de retrouver ces niveaux de service et sa capacité à apporter une contribution positive. Les voyages aériens ont déjà commencé à reprendre un peu partout dans le monde - les États-Unis affirment avoir atteint 65 % des niveaux pré-pandémie en mai 2021, et s'attendaient à voir ce pourcentage augmenter à l'approche de l'été.

L'Aéroport Billy Bishop a lancé ces derniers mois son programme Voyagez en toute sécurité pour préparer son personnel et ses voyageurs aux protocoles de santé publique - nouveaux ou mis à jour - relatifs aux voyages. Ce programme est complété des initiatives mises en place par chacun des transporteurs - le programme Sani Vols pour Porter Airlines et SoinPropre+ pour Air Canada.

