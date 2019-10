Le service Débit Interac(MD) pour les paiements effectués dans une application ou un navigateur prend de l'expansion au Canada

TORONTO, le 15 oct. 2019 /CNW/ - Interac Corp. a annoncé aujourd'hui que le service Débit Interac pour les paiements effectués dans une application ou un navigateur avec Apple PayMC et Google PayMC est maintenant offert à grande échelle. Les Canadiens utilisent déjà le service Débit Interac sur Apple Pay ou Google Pay pour les achats en magasin dans des centaines de milliers de commerces partout au pays. L'élargissement de la présence dans le secteur du commerce électronique permettra à plus de Canadiens de bénéficier d'une façon facile et sûre de dépenser leur propre argent lorsqu'ils effectuent des paiements mobiles dans des applications ou sur un site Web.

Ce service a été proposé par ATB, les coopératives de crédit du Canada, Coast Capital, Desjardins et la Banque Nationale ainsi que par l'acquéreur Moneris au cours de la dernière année. La Banque Scotia et Tangerine se joignent maintenant à cette liste croissante de participants de même que l'acquéreur Everlink, offrant des solutions de commerce électronique sur le marché canadien.

Les titulaires de carte Débit Interac de ces institutions financières peuvent effectuer des achats dans une application ou un navigateur chez un commerçant participant, notamment chez SkipTheDishes, foodora, Second Cup, Shell Canada, Maison Simons et MTY Group (TSX : MTY) (Bon-App.co).

« Dans un monde de plus en plus numérique, les consommateurs canadiens, tout comme les entreprises canadiennes, recherchent des expériences client sans tracas, explique Nader Henin, vice-président adjoint, Commerce à Interac. On constate un passage rapide au commerce mobile et une demande croissante pour le magasinage en ligne. Une acceptation accrue du service Débit Interac sur Apple Pay ou Google Pay par les commerçants de partout au pays offrira aux Canadiens plus de choix pour payer quand et comment ils veulent, et leur permettra de garder le contrôle de leur argent. »

D'un océan à l'autre, les Canadiens recherchent une façon fluide de faire des achats, surtout que les comportements changent et que les achats se font de plus en plus dans des applications et des sites Web mobiles plutôt qu'en ligne. On prévoit que les dépenses dans le commerce de détail mobile au Canada atteindront 16 milliards de dollars d'ici la fin de 2019, et 30 milliards de dollars d'ici 2023, ce qui représente 35 % de toutes les ventes dans le commerce de détail1.

« Le style de vie des clients continue d'évoluer et la possibilité de commander sur un appareil mobile ainsi que les attentes relatives au sur demande changent la façon dont les gens mangent. Ils recherchent de plus en plus la facilité et la rapidité, mais ils exigent aussi une excellente expérience utilisateur, affirme Kevin Edwards, chef de la direction chez SkipTheDishes. Offrir aux clients de Skip le service Débit Interac pour des commandes effectuées avec un appareil mobile nous permet d'offrir plus de commodité et d'accessibilité sans sacrifier la fluidité de l'expérience client. »

Et ces avantages s'étendent aussi aux entreprises. Aujourd'hui, les propriétaires d'entreprise recherchent de plus en plus des solutions numériques pour élargir les choix de leurs clients et leur offrir une expérience unifiée dans des points de contact en ligne et hors ligne. En activant le service Débit Interac sur Apple Pay ou Google Pay pour les achats dans une application ou un navigateur, les commerçants peuvent offrir une expérience client omnicanal sûre et transparente, qui leur permet de payer quand et comment ils le veulent, ainsi que de la façon dont ils veulent le faire, et d'effectuer des paiements pratiquement en temps réel sans contrepassation.

Pour plus de renseignements sur la façon dont les consommateurs et les entreprises peuvent profiter du service Débit Interac sur les appareils mobiles, et pour obtenir la liste complète des institutions financières et des commerçants participants, visitez nos pages Apple Pay et Google Pay .

