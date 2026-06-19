Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) fait le point lors d'une discussion publique

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - La Commission de la sécurité publique a annoncé le report de l'étude publique du Rapport annuel 2025 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), initialement prévue le 22 juin 2026, afin de poursuivre ses travaux sur la situation actuelle à Montréal-Nord.

À cette fin, la Commission tiendra d'abord une séance à huis clos avec le SPVM, le 22 juin 2026. Une discussion publique suivra, au cours de laquelle la population montréalaise sera invitée à entendre le SPVM sur ce sujet et à lui poser des questions lors de la période dédiée au public.

HORAIRE DE LA DISCUSSION PUBLIQUE:

DATE : mercredi 8 juillet 2026



HEURE: 18 h



LIEU: Salle des Armoiries, hôtel de ville de Montréal, 275 rue Notre-Dame Est, Montréal

Webdiffusion: L'assemblée sera diffusée en direct sur la page internet de la Commission de la sécurité publique | Ville de Montréal

Les détails de cette discussion publique ainsi que les modalités d'inscription seront communiqués prochainement par le Service du greffe de la Ville de Montréal. La documentation afférente à ce dossier sera également disponible prochainement sur la page web dédiée de la Commission.

En ce qui a trait à l'étude publique du Rapport annuel 2025 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), cette assemblée publique est remise à une date ultérieure dont la date sera communiquée dans les meilleurs délais.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]