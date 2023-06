QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le personnel de Service Canada continue de travailler fort pour améliorer les services offerts aux Canadiens en instaurant de nouvelles mesures pour optimiser la prestation des services de passeport.

Aujourd'hui, Service Canada a élargi son offre du service de passeport en 10 jours dans les Centres Service Canada de Gaspé, de Lac-Mégantic, de Sainte-Agathe-des-Monts et de Saint-Georges, pour un total de 20 endroits au pays depuis l'automne dernier.

Ces 20 emplacements à travers le pays offrent un service en 10 jours qui permet aux Canadiens de demander un passeport et d'aller le chercher dans les 10 jours ouvrables ou de le recevoir par la poste (délai postal non inclus). Les personnes qui ont besoin de leur passeport dans un délai de moins de 10 jours ouvrables devront se rendre dans un bureau des passeports offrant un service de cueillette express ou urgent. Les Centres Service Canada réguliers respectent leur norme de service de 20 jours ouvrables.

À compter d'aujourd'hui, il y a 7 Centres Service Canada au Québec dans lesquels les Canadiens peuvent demander et obtenir leur passeport en 10 jours :

L'augmentation du nombre de lieux de cueillette du passeport en 10 jours aide à rendre les services de passeport plus accessibles à tous les Canadiens, l'objectif final étant d'offrir le service dans un rayon de 50 km du domicile du demandeur.

Karina Gould, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a annoncé que Service Canada est en mesure de délivrer presque tous les passeports dans les délais cibles de 10 et de 20 jours, respectivement : de fait, environ 98 % des passeports sont délivrés conformément aux normes de service, quelle que soit la méthode de réception des demandes. De plus, depuis le 21 mars 2023, les Canadiens peuvent obtenir des mises à jour en temps réel, 24 heures sur 24, au sujet du traitement de leurs demandes au moyen du Vérificateur de l'état d'une demande de passeport. Il y a eu plus de 702 000 visites sur le site Web du Vérificateur. Pour avoir accès à cet outil, les Canadiens doivent fournir une adresse de courriel dans leur demande.

Citation

« Service Canada s'engage à améliorer constamment la qualité, l'accessibilité et la rapidité des services. Nous continuerons d'étendre à l'échelle du pays le réseau des Centres Service Canada qui offrent un service de cueillette des passeports en 10 jours, ce qui permettra à tous les Canadiens d'obtenir leur passeport à un endroit plus proche de chez eux. Nous continuerons de prendre les mesures nécessaires pour moderniser le système du passeport et d'offrir le service que les Canadiens méritent. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Philippe-Alexandre Langlois, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]