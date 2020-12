Le Service correctionnel du Canada travaille avec la Croix-Rouge canadienne pour lutter contre la COVID-19

OTTAWA, ON, le 11 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Service correctionnel du Canada (SCC) a annoncé qu'il travaille avec la Croix-Rouge canadienne à fournir un soutien supplémentaire afin de prévenir et de contrôler les épidémies de COVID-19 dans les établissements correctionnels fédéraux. Ce soutien englobe l'état de préparation, la planification et la formation du personnel au sein des établissements correctionnels fédéraux dans l'ensemble du pays.

La Croix-Rouge canadienne offre des conseils et une orientation sur place pour aider à prévenir et à maîtriser la propagation de la COVID-19 en cas d'épidémie. Jusqu'à présent, la Croix-Rouge canadienne a prêté son soutien aux établissements fédéraux au Québec, au Manitoba et en Alberta. Le travail est commencé dans d'autres établissements et se poursuivra en 2021.

Dès le début de la pandémie, le SCC a mis en place des mesures rigoureuses de prévention et de contrôle des infections au sein de ses unités opérationnelles. Ces mesures comprennent la réalisation d'une vérification active auprès de toute personne entrant dans un établissement du SCC, l'éloignement physique, le port du masque chez les détenus et le personnel, la désinfection et le nettoyage fréquents des surfaces souvent touchées et des aires communes, ainsi que l'ajout de protocoles de lavage et de désinfection des mains.

En outre, dans le cadre de sa stratégie de dépistage exhaustive, le SCC a multiplié les tests de dépistage effectués auprès de ses employés et des délinquants. À cette fin, un nombre accru de tests de dépistage a été effectué chez le personnel et les délinquants dans les collectivités où le taux de transmission est plus élevé, ainsi que chez les personnes asymptomatiques, et une recherche rigoureuse des contacts a été menée.

Au début de la pandémie, CORCAN, l'organisme spécial du SCC, a commencé à fabriquer des masques non médicaux à trois couches et des blouses lavables pour le personnel et les détenus. CORCAN est un programme de réadaptation clé qui offre aux délinquants dans les établissements correctionnels fédéraux la possibilité de suivre une formation professionnelle et d'acquérir des compétences favorisant leur employabilité et leur réadaptation afin de réduire les taux de récidive. À ce jour, CORCAN a fabriqué 773 039 masques non médicaux et 44 138 blouses, qui sont utilisés par le SCC et d'autres organismes.

Le SCC continue d'appliquer diligemment ses mesures et ses protocoles de prévention et de contrôle des infections dans tous ses milieux de travail. Le SCC a mis en place un processus intégré de gestion du risque dans le cadre duquel des décisions sont régulièrement prises en étroite collaboration avec les autorités de santé publique, les syndicats, les Aînés et les intervenants afin de prévenir et de limiter la propagation de la COVID-19.

« La santé et la sécurité de nos employés, des délinquants et du public sont au cœur de toutes nos opérations. Je suis heureuse de collaborer avec la Croix-Rouge canadienne ainsi qu'avec nos autres partenaires pour veiller à ce que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de la COVID-19 afin que nos établissements correctionnels et les collectivités soient aussi sécuritaires que possible. Tout au long de cette situation en évolution, nous devrons collaborer afin de prendre des mesures fondées sur des données probantes qui répondent aux besoins en matière de santé et de sécurité des personnes dont nous avons la garde. »

Anne Kelly, commissaire du SCC

Tout au long de cette crise de santé publique, l'éducation et la prévention ont été des éléments essentiels pour aider à prévenir la maladie. Nous poursuivons nos activités de sensibilisation au rôle que chacun de nous peut jouer lorsqu'il s'agit de reconnaître les symptômes de la COVID-19, de mettre en œuvre des mesures d'hygiène, de porter le masque adéquatement et de pratiquer l'éloignement physique.

Le SCC assure ses propres soins de santé aux détenus et dispose dans ses établissements de professionnels de la santé spécialisés, notamment du personnel infirmier et des médecins, qui surveillent étroitement la santé des détenus.

Lorsqu'un employé présente des symptômes ou est déclaré positif à la COVID-19, il doit communiquer avec les autorités locales de santé publique et s'isoler à la maison jusqu'à ce qu'il puisse retourner en toute sécurité au travail.

Plus de 1 600 activités de recherche des contacts ont été menées par plus de 250 employés du SCC formés à cette fin.

Au 9 décembre 2020, on recensait des cas actifs de COVID-19 confirmés dans une seule unité opérationnelle du SCC. Visitez notre page sur le dépistage pour de plus amples renseignements.

