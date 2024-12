DORCHESTER, NB, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales, a annoncé les résultats de l'étape de la demande de qualification en vue de la création du Centre d'excellence en santé, une installation qui sera située à Dorchester, au Nouveau-Brunswick.

La nouvelle installation sécurisée proposée aidera le Service correctionnel du Canada (SCC) à offrir une vaste gamme de services de soins de santé aux personnes incarcérées, ce qui permettra d'améliorer les résultats en matière de sécurité publique. Le Centre sera construit sur un terrain existant dont le SCC est le gardien, situé à côté du Pénitencier de Dorchester, et fournira des services entièrement bilingues.

Les promoteurs suivants ont été invités à passer à l'étape de la demande de propositions :

Bird Design-Build Construction Inc

EllisDon Corporation

Pomerleau Inc.

Dans le cadre du processus de demande de qualification, les répondants étaient tenus de démontrer leur capacité à travailler avec Services publics et Approvisionnement Canada, au nom du SCC, afin de créer des possibilités de développement socioéconomique mutuellement bénéfiques pour les peuples autochtones. La réconciliation avec les peuples autochtones est essentielle au succès du Centre d'excellence en santé et sera intégrée à toutes les phases du projet.

Le ministre LeBlanc a également annoncé aujourd'hui qu'un groupe consultatif public sera mis en place, et que le SCC sollicite la participation de représentants d'organisations et de particuliers ayant une expérience dans divers domaines afin qu'ils mettent à profit leurs connaissances et leur expertise pour aider à conseiller les responsables du projet. Le groupe consultatif aidera à nouer un dialogue ouvert et à recueillir la rétroaction de la collectivité et formulera des conseils sur les principaux aspects du projet tout au long du processus de planification. Le groupe contribuera ainsi à veiller à ce que les responsables du projet continuent de tenir compte de la rétroaction du public.

En janvier, l'équipe de projet entamera les consultations commerciales auprès des trois soumissionnaires potentiels en vue du lancement de la demande de propositions en février.

L'étape du projet qui succède à la demande de propositions permettra d'entamer les travaux de conception finale et de mise en branle de la construction. Le SCC continuera de mobiliser les intervenants y compris les détenteurs de droits autochtones et les intendants des terres ainsi que les résidents locaux et les membres de la collectivité de Dorchester.

L'installation servira de ressource nationale en vue de renforcer la capacité globale du SCC à répondre aux besoins en santé des délinquants sous responsabilité fédérale et d'aider à assurer la sécurité de nos collectivités.

« Le Centre d'excellence en santé jouera un rôle essentiel pour répondre aux besoins des délinquants fédéraux en matière de santé, y compris en matière de santé mentale. Lorsque les besoins des délinquants en matière de santé sont correctement pris en compte, cela crée un environnement de travail plus sûr pour le personnel pénitentiaire et améliore les chances de réinsertion sociale des délinquants. Je suis ravi que notre collectivité accueille une installation si moderne et avant-gardiste. Il s'agit d'un investissement qui sera rentabilisé par des résultats améliorés en matière de sécurité publique pour des décennies à venir. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales

« Services publics et Approvisionnements Canada appuie le Service correctionnel du Canada à construire un nouveau Centre d'excellence en santé. Cet établissement est conçu pour offrir un environnement thérapeutique innovant, construit sur mesure, qui intègre des occasions de guérison, de travail et d'apprentissage pour les patients, le personnel et les visiteurs. Le projet comprend un Plan de participation autochtone, permettant aux entreprises, aux peuples et aux communautés autochtones d'être impliqués dans cette infrastructure essentielle, renforçant ainsi l'engagement continu du gouvernement du Canada à améliorer les conditions socio-économiques des communautés autochtones ».

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« La réhabilitation est au cœur de notre mandat, ce qui englobe la prestation de soins de santé aux détenus sous responsabilité fédérale. Le Centre d'excellence en santé transformera et améliorera la façon dont nous prodiguons des services de santé, tout en améliorant les résultats en matière de sécurité publique. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape charnière en vue de la réalisation du projet. Le SCC est déterminé à poursuivre son travail auprès de ses partenaires et des collectivités locales tout au long du projet. »

- Anne Kelly, commissaire, Service correctionnel du Canada

Le SCC est tenu par la loi de veiller à ce que chaque détenu reçoive des soins de santé essentiels (y compris des soins de santé mentale) et à ce qu'il ait accès, dans la mesure du possible, à des soins de santé non essentiels, conformément aux normes professionnelles reconnues.

En février 2019, l'honorable Dominic LeBlanc a annoncé que le Service correctionnel du Canada allait de l'avant avec son projet de construction du Centre d'excellence en santé à Dorchester , au Nouveau-Brunswick.

a annoncé que le Service correctionnel du allait de l'avant avec son projet de construction du Centre d'excellence en santé à , au Nouveau-Brunswick. La nouvelle installation proposée fournira des services de santé bilingues aux délinquants sous responsabilité fédérale de l'ensemble du pays, y compris à ceux aux prises avec des problèmes de mobilité et aux détenus âgés qui ont besoin d'avoir accès à des soins en tout temps.

L'installation bénéficiera également d'une capacité accrue pour accueillir des femmes et des hommes incarcérés et sera adaptée de manière à pouvoir offrir des soins appropriés sur le plan culturel aux délinquants autochtones et ethnoculturels incarcérés.

On s'attend à ce que le nouveau Centre crée de nouvelles possibilités d'emploi et de formation en vue d'opérationnaliser l'installation.

