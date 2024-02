L'engagement de la marque à tenir la promesse « La vie est belle » et à innover va au-delà de la technologie et s'étend maintenant au service après-vente. La marque fait peau neuve et dévoile un nouveau nom.

TORONTO, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, LG Electronics Canada (LG) est fière d'annoncer la prochaine étape en matière d'innovation pour favoriser une vie meilleure : la division de soutien de l'entreprise devient LG CareQ.

En tant que fournisseur de solutions technologiques de premier plan, LG est fière de tenir la promesse « La vie est belle » et, pour ce faire, il est essentiel d'offrir un service à la clientèle exceptionnel. Le paysage technologique continue d'évoluer rapidement, tout comme la nécessité d'améliorer les capacités de service et de soutien offerts en mettant l'accent sur l'efficacité du service à la clientèle. Les offres de service après-vente de LG comprennent une garantie limitée de 10 ans sur les pièces de certains appareils, un programme forfaitaire hors garantie LG CareQ, une garantie prolongée sur les produits, désormais connue sous le nom de « LG CareQ Protection Plan » (plan de protection LG CareQ), des techniciens LG CareQ disponibles en direct, un réseau de fournisseurs de services agréés par LG pouvant offrir des diagnostics à distance pour une réparation en une seule visite ainsi qu'un accès rapide aux pièces de rechange, de même qu'un programme « LG CareQ Business Concierge » (service de conciergerie pour les entreprises LG CareQ) pour gérer les clients d'affaires de LG.

Anciennement connue sous le nom « LG Canada Support » (service de soutien de LG Canada), la nouvelle marque LG CareQ a pour but d'ajouter une expérience personnalisée et une nouvelle identité à l'assistance, au soutien et au service à la clientèle qui sont devenus la norme pour les clients de LG. Un nouveau logo ornera toutes les facettes du service à la clientèle et des offres de soutien de LG Canada, de l'interface numérique aux chemises portées par les techniciens de LG disponibles en direct. De plus, un manifeste nouvellement créé détaille les principes directeurs selon lesquels l'équipe LG CareQ travaille, en mettant l'accent sur la qualité, la valeur, l'innovation et la rapidité du service, afin de renforcer l'engagement de LG à soutenir ses produits.

LG CareQ regroupera toutes les offres de services de LG en une seule marque facile à reconnaître et englobera également tous les modes de communication avec l'équipe de soutien, y compris WhatsApp, l'accès à un centre d'appels, l'assistant virtuel de LG, une option de langue des signes en partenariat avec Asign Canada, la messagerie texte et, bien sûr, le service à domicile.

« La marque LG CareQ incarne tout ce que nous faisons pour soutenir et prendre soin de nos clients après l'achat d'un produit, et s'intègre parfaitement à notre écosystème d'innovation », explique Brian Yu, chef de l'innovation de la valeur client chez LG Electronics Canada. Lors du changement de marque, nous avons créé notre nouveau nom de manière réfléchie, en mettant l'accent sur l'attention que nous portons à nos clients. La lettre « Q », qui est déjà omniprésente dans l'écosystème LG ThinQ, met l'accent sur plusieurs valeurs, notamment le service de qualité, la prise en compte des commentaires qualitatifs de nos clients, la compréhension des questions complexes de nos clients, la collaboration avec notre équipe qualifiée et la résolution de leurs problèmes le plus rapidement possible (quickly). Nous reconnaissons qu'un service et des réparations rapides et efficaces sont des aspects importants du choix d'un produit et, chez LG Canada, nous nous engageons à tenir la promesse « La vie est belle » et à offrir à nos clients une tranquillité d'esprit.

LG comprend que la satisfaction du client va bien au-delà du point de vente et a répondu à l'appel en créant LG CareQ. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., une entreprise innovante dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public dont le chiffre d'affaires mondial s'élève à 64 milliards de dollars et dont le siège social se trouve à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Cell. : 647 261-3603, [email protected]