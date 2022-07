Plus tôt ce mois-ci, Bell a commencé le déploiement du spectre de 3 500 mégahertz sur son réseau sans fil pour entamer la phase suivante de l'évolution de sa technologie 5G. Offert dès aujourd'hui à Toronto, Guelph, Kitchener-Waterloo, London, Barrie et dans certaines zones de Mississauga, le service Bell 5G+ devrait être plus rapide et plus réactif pour une expérience mobile supérieure. À Toronto, les vitesses avec le service 5G+ sont maintenant plus de 50 % plus rapides qu'auparavant.

« Bell améliore encore davantage son réseau 5G le plus primé grâce au service 5G+ qui offre aux clients l'accès à des vitesses mobiles plus rapides qu'auparavant. L'Ontario n'est qu'un début, et nous avons hâte de déployer le service 5G+ à plus de Canadiens pour tenir notre promesse d'offrir la plus récente technologie et la meilleure expérience à nos clients. »

- Stephen Howe, chef du développement technologique et de l'information, Bell

Les clients du service 5G qui ont un appareil et un forfait compatibles à la technologie 5G+, et qui se trouvent à l'intérieur des zones de couverture 5G+ de l'Ontario, peuvent immédiatement profiter des vitesses 5G+ de Bell. Les clients situés en dehors des zones de couverture peuvent continuer à profiter des services 4G, LTE et 5G sur le meilleur réseau au pays. Bell continuera d'étendre le service 5G+ à travers le pays et est en voie d'offrir une couverture à environ 40 % de la population canadienne d'ici la fin de 2022, y compris la disponibilité de vitesses de téléchargement théoriques de pointe de 3 Gbit/s dans certains marchés.

Pour plus de détails sur le service 5G+, y compris la couverture, les tarifs, la disponibilité et les appareils compatibles, veuillez visiter le site Bell.ca/reseau.

Introduction du réseau principal autonome 5G

Bell déploiera bientôt son réseau principal autonome 5G à l'échelle nationale, en commençant par Toronto. L'ajout du spectre sans fil de 3 500 MHz permet à Bell d'offrir aux entreprises canadiennes un nouveau réseau principal 5G, soutenu par une architecture autonome de classe mondiale, ce qui devrait débloquer des vitesses encore plus rapides et une très faible latence. Au fil du temps, le réseau principal autonome 5G offrira d'autres avantages comme le découpage de réseau, et permettra l'utilisation d'une gamme complète d'options et de fonctionnalités 5G pour les cas d'utilisation d'entreprises et de consommateurs, tout en appuyant la croissance considérable de l'Internet des objets.

Bell collabore avec des partenaires 5G mondiaux et nationaux de premier plan dans le but commun d'accélérer l'écosystème d'innovation 5G du pays. À l'heure actuelle, Bell et ses partenaires font l'essai du découpage du réseau autonome pour démontrer son utilisation optimale. Les essais comprennent l'attribution de vitesses et la réservation de capacités à des cas d'utilisation comme les applications de vidéo en direct pour les premiers intervenants. En outre, Bell finance de solides programmes de R et D sur la 5G dans plusieurs établissements canadiens, dont l'Université Western. Le « Campus du futur » de l'Université Western est un laboratoire vivant qui contribue à façonner des villes et des communautés plus intelligentes. L'Université Western est d'ailleurs parmi les premières à tirer parti du nouveau réseau 5G+ de Bell. En effet, elle en teste les nouvelles capacités avec des projets comme l'apprentissage immersif en réalité virtuelle avec visualisation 3D en direct et la technologie des angles morts, qui utilise la technologie de positionnement en temps réel pour améliorer la circulation et la sécurité des piétons.

Le réseau autonome 5G de Bell sera bientôt mis à la disposition des clients d'entreprise de Toronto qui ont un appareil compatible et des modalités appropriées. Les nouveaux clients d'entreprise peuvent appeler Bell directement pour obtenir plus de renseignements. Les clients actuels doivent contacter leur chargé de comptes pour plus de détails.

Quelques faits

Le service 5G+ de Bell fournit aux Canadiens les vitesses mobiles les plus rapides jamais offertes.

Bell déploiera bientôt son réseau principal autonome 5G à l'échelle nationale pour les entreprises canadiennes, en commençant par Toronto .

