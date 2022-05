Le Sentier Transcanadien invite les Canadiens à suivre le relais du flambeau des Jeux d'été du Canada de Niagara 2022, d'Ottawa à Montréal le long du Sentier Transcanadien, du 6 au 15 juin.

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW/ - Pour célébrer le 30e anniversaire du Sentier Transcanadien, les Canadiens sont invités à suivre le relais du flambeau des Jeux d'été du Canada de Niagara 2022 le long du sentier Transcanadien. Débutant le lundi 6 juin à Ottawa avec la traditionnelle cérémonie d'allumage du flambeau à la Flamme du centenaire, le relais suivra le sentier Transcanadien au Québec, avec des arrêts à Wakefield, Messines, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Saint-Faustin-Lac-Carré, Saint-Jérôme et Terrebonne, avant d'arriver à Montréal le mercredi 15 juin. Cet événement excitant sera l'occasion pour de nombreux Canadiens de se rapprocher tant des uns des autres que du plein air, tout en découvrant le plus long sentier récréatif du monde, qui s'étend sur plus de 28 000 kilomètres sur la terre et sur l'eau.

En partenariat avec Canada Steamship Lines, le commanditaire principal du programme de relais du flambeau de Niagara 2022, le flambeau embarquera ensuite sur le CSL St-Laurent et voyagera par voie maritime sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Niagara.

Organisés tous les deux ans, en alternance entre l'hiver et l'été, les Jeux du Canada sont l'événement le plus important du pays pour le sport amateur, représentant le plus haut niveau de compétition nationale pour des milliers d'athlètes canadiens. À l'instar du Sentier Transcanadien, cet événement touche toutes les régions du pays en accueillant des athlètes de plus de 700 communautés à travers le Canada. Au total, plus de 5 000 participants et 4 500 bénévoles de partout au pays prendront part aux Jeux d'été du Canada Niagara 2022, soit la 28e édition des Jeux du Canada, qui auront lieu du 6 au 21 août 2022.

Le partenariat entre le Sentier Transcanadien, le plus long sentier récréatif au monde, et les Jeux d'été du Canada Niagara 2022 témoigne de l'engagement des deux organisations à encourager les Canadiens à profiter du plein air et à participer à des activités saines et sécuritaires. Favorisant la solidarité, la collaboration et les liens au sein de nos communautés, ce partenariat célèbre également l'athlétisme et la vie active. Alors que le relais du flambeau se déroule sur des tronçons du Sentier Transcanadien à Ottawa et au Québec, les membres de la communauté sont invités à encourager les porteurs de flambeau dans leur périple et à démontrer leur soutien à nos athlètes, tout en profitant de tout ce que leur section locale du Sentier a à offrir.

« Nous sommes ravis de participer à la création de cette occasion unique de réunir les gens d'Ottawa et du Québec sur le Sentier, pour célébrer les Jeux d'été du Canada et le 30e anniversaire du Sentier Transcanadien », déclare Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction du Sentier Transcanadien. « Ce relais de la flamme vise à unir les communautés sur la route des Jeux, tout comme le Sentier Transcanadien relie notre pays d'un océan à l'autre. Nous avons hâte de donner le coup d'envoi de cette célébration spéciale à Ottawa et d'accueillir les athlètes, les membres et les leaders de la communauté, les amis et les partisans alors que le flambeau entreprend son parcours sur le Sentier à travers le Québec. »

D'envergure nationale et de réalisation locale, le Sentier Transcanadien collabore avec des partenaires provinciaux et territoriaux et plus de 500 opérateurs locaux, qui sont la force vitale du développement passé, présent et futur du Sentier. Au Québec, le Sentier Transcanadien est heureux de travailler en étroite collaboration avec le Conseil québécois du Sentier Transcanadien.

Richard Senécal, directeur général du Conseil québécois du Sentier Transcanadien, sera l'un des porteurs de flambeau lors du relais à Saint-Faustin-Lac-Carré, au Québec.

« Peu de gens s'en rappellent, mais en l'an 2000, nous avons organisé le Relais du Sentier Transcanadien, auquel j'ai eu le plaisir de participer. Avoir l'opportunité d'être relayeur pour la flamme des Jeux du Canada, 22 ans plus tard, et de voir tout ce qui a été accompli depuis est une véritable source d'inspiration, et je suis fier de l'incroyable travail qui a fait du Sentier ce qu'il est aujourd'hui, » dit Richard Senécal.

« Tenir le Relais de la flamme des Jeux sur le Sentier est une excellente façon de souligner les segments du Sentier au Québec, et de mettre en valeur sa culture diversifiée, sa nature luxuriante, sa langue unique et l'accueil cordial de la population québécoise. J'invite tout le monde à venir en profiter et à passer du temps de qualité chez nous. »

« Nous sommes extrêmement enthousiastes envers notre relais du flambeau des Jeux du Canada de 2022, qui débutera par une cérémonie d'allumage depuis la Flamme du centenaire sur la Colline du Parlement », déclare Doug Hamilton, président du conseil d'administration de la Société hôte de Niagara 2022. « Grâce à l'énorme soutien de partenaires comme Canada Steamship Lines et le Sentier Transcanadien, le parcours de notre flambeau d'Ottawa à Montréal et à Niagara sera sans aucun doute une expérience inoubliable. Nous avons hâte que les choses commencent la semaine prochaine et nous encourageons tous les membres de la communauté à se joindre à nous alors que nous voyageons sur la terre et sur l'eau pour arriver à notre destination finale : les Jeux d'été du Canada 2022 à Niagara. »

Dans la foulée de la Journée internationale des sentiers (4 juin), une célébration annuelle des sentiers et du mode de vie sain qu'ils encouragent, le relais du flambeau Niagara 2022 débutera le lundi 6 juin à la Flamme du centenaire sur la colline parlementaire à Ottawa. Le voyage se poursuivra le long du Sentier Transcanadien au Québec avec les arrêts suivants :

Le 6 juin : Cérémonie d'ouverture à Ottawa , Flamme du centenaire, Colline du Parlement (Sentier de la capitale).

, Flamme du centenaire, Colline du Parlement (Sentier de la capitale). Le 7 juin : Wakefield , pont couvert de Wakefield (sentiers de Wakefield ).

, pont couvert de (sentiers de ). Le 8 juin : Messines , municipalité de Messines (Véloroute des Draveurs)

, municipalité de (Véloroute des Draveurs) Le 9 juin : Mont-Laurier , Ancienne gare de Mont-Laurier (Le P'tit Train du Nord)

, Ancienne gare de (Le P'tit Train du Nord) Le 10 juin : Mont-Tremblant , Place de la Gare de Mont-Tremblant (Le P'tit Train du Nord)

, Place de la Gare de (Le P'tit Train du Nord) Le 11 juin : Saint-Faustin-Lac-Carré (Mont-Blanc), Parc de la Gare (Le P'tit Train du Nord)

Le 12 juin : Saint-Jérôme, Place de la Gare (Le P'tit Train du Nord)

Le 13 juin : Terrebonne , Parc des Souvenirs (Sentier TransTerbonne)

, Parc des Souvenirs (Sentier TransTerbonne) Le 15 juin : Montréal, Place des Bassins (Lieu historique national du Canal-de- Lachine )

Plusieurs membres de la communauté prendront part au relais du flambeau, dont Bruny Surin, quatre fois olympien et ancien des Jeux du Canada de 1985, le très honorable David Johnston, ancien Gouverneur général du Canada, et bien d'autres.

Pour tous les détails sur les événements du relais de la flamme des Jeux d'été du Canada de 2022 à Niagara le long du Sentier Transcanadien et sur les porteurs de flambeau, veuillez consulter le site Web sentier.ca/jeux-du-canada .

À la suite du dernier arrêt du relais du flambeau des Jeux du Canada le long du Sentier Transcanadien à Montréal, le flambeau des Jeux du Canada embarquera sur le CSL St-Laurent lors d'une cérémonie à l'écluse de Saint-Lambert, avant de voyager sur l'eau le long de la voie maritime du Saint-Laurent pour débarquer au canal Welland, où le flambeau commencera son voyage sur la terre ferme à travers la région du Niagara. Pour plus d'informations sur le relais de la flamme au-delà de son parcours sur le Sentier Transcanadien, cliquez ici.

En savoir plus sur le relais du flambeau des Jeux du Canada 2022 le long du Sentier Transcanadien : https://sentier.ca/jeux-du-canada

2022 le long du Sentier Transcanadien : En savoir plus sur les Jeux de 2022 et son relais du flambeau : niagara2022games.ca/fr/ et niagara2022games.ca/fr/vivre-lesprit-des-jeux/le-parcours-du-relais-du-flambeau/

son relais du flambeau : niagara2022games.ca/fr/ et niagara2022games.ca/fr/vivre-lesprit-des-jeux/le-parcours-du-relais-du-flambeau/ Pour des images et des vidéos de la cérémonie d'allumage de la flamme des Jeux du Canada et du relais du flambeau sur le Sentier Transcanadien, visitez la galerie des Jeux du Canada 2022.

et du relais du flambeau sur le Sentier Transcanadien, visitez la galerie des Jeux du 2022. Pour des images et des vidéos du Sentier Transcanadien, visitez la galerie du Sentier Transcanadien. (Cliquez sur « Mot de passe de la galerie » et utilisez le mot de passe : TCTmedia).

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s'étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau. Reliant trois océans - l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique -, le Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l'ensemble des provinces et territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés du Canada, et favorise l'unité, la collaboration et la connectivité. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d'infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l'optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

À propos des Jeux d'été du Canada Niagara 2022

Au plus fort de l'été, plus de 5 000 athlètes prometteurs, leurs entraîneurs et personnel de soutien se réuniront à Niagara pour concourir au podium du plus grand événement multisports pour jeunes athlètes du Canada. Du 6 au 21 août 2022, Niagara prendra sa place sur la scène nationale. Grâce au financement et à l'appui du Gouvernement du Canada, le Gouvernement de l'Ontario, la Région de Niagara et le Conseil des Jeux du Canada, les Jeux 2022 créeront un nouvel héritage d'ambition, de confiance et de compassion qui inspirera les générations à venir.

