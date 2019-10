Le Sentier des îles : Un nouvel attrait excursionniste au Parc Jean-Drapeau

MONTRÉAL, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Société du parc Jean-Drapeau profite des couleurs automnales pour inviter les citoyens à venir découvrir le Sentier des îles. Ce nouvel aménagement pour les piétons permet aux visiteurs du parc Jean-Drapeau d'être guidés naturellement à travers son vaste territoire. En suivant le marquage au sol, composé d'une ligne bleue (6 km) et une ligne verte (10 km), les visiteurs peuvent déambuler sur l'île Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène pour admirer les bâtiments patrimoniaux, les espaces verts aménagés et la panoplie d'œuvres d'art public disposées aux quatre coins des îles.